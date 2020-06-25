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清潔是保養第一步！DHC潔顏噴霧，一噴掃髒污、顧毛孔

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
DHC潔顏噴霧150ml／490元。圖／DHC提供
DHC潔顏噴霧150ml／490元。圖／DHC提供

炙熱的夏天，還沒出門臉部就開始泛油光，更別說上妝，才準備好一切開始化妝，臉上已是滿頭大汗，早上洗的臉都白費了。化妝前出現大汗淋灕的狀況，若不及時清潔，把底妝壓上去，也可能導致把髒東西再次壓進毛孔中，這時需要即時清潔急救小物，DHC推出潔顏噴霧（DHC Quick Remover Mist），洗臉、上妝前、出門在外，都能快速又安心的清潔臉部肌膚。

DHC潔顏噴霧主要針對清潔臉部不確實，可能會造成髒污殘留，最後黑頭粉刺、青春痘、暗沈就找上門，主要內容含有鹼性電解水和小蘇打。

小蘇打水是居家的好幫手，更是清潔神器，搭配「鹼性電解水」更能帶走臉上多餘皮脂，還能幫助軟化角質、軟化肌膚，掃除積累在深層的髒污、粉刺。

每天早晚在洗臉前，於臉部肌膚20公分距離，噴灑在臉上，亦可代替一般的潔顏產品，搭配化妝棉擦拭，便能輕鬆清潔，避免起泡過程的麻煩。

臉部肌膚是門面，而頭皮更是自信來源。選擇對的洗髮精，DHC植萃香氛洗髮精，不含矽靈，以植萃香氣、橄欖及椰子的胺基酸、大豆胜肽洗淨成分，再添加野玫瑰精華、橄欖葉及果實精華，不只是香氣清新怡人，更能安心、溫和不刺激的洗淨煩惱絲。

想把要把臉洗乾淨，又覺得麻煩，DHC潔顏噴霧，就是妳的懶人神器。圖／DHC提供
想把要把臉洗乾淨，又覺得麻煩，DHC潔顏噴霧，就是妳的懶人神器。圖／DHC提供
DHC植萃香氛洗髮精300ml／680元。圖／DHC提供
DHC植萃香氛洗髮精300ml／680元。圖／DHC提供

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