626陀飛輪日 五枚經典陀飛輪工藝大比拼

越為精密的事物總是特別脆弱，但人類文明的發展，其中之一的方向正是朝著精細、複雜、精密的面向發展，屬於微機械的高級鐘表亦或是。複雜功能中的陀飛輪（Tourbillon）早在200年前發明，但近200年來，不同高級廠家、小型工作室的持續精進，讓陀飛輪的發展展現出與200年前迥異的豐富樣貌。

將每年六月26日定為「陀飛輪日」的寶璣（Breguet）創辦人亞伯拉罕路易寶璣先生（Abraham-Louis Breguet）先生，正是陀飛輪的發明者。寶璣的classique系列的5395大明火琺瑯超薄陀飛輪，將過往厚重的陀飛輪機芯，結合偏心自動盤的形式，創造出超薄僅3毫米的581自動上鍊機芯，表面是以藍色大明火琺瑯燒製而成，傳遞出古典、穩健氣息；江詩丹頓（Vacheron Constantin）則是與寶璣在收藏家心中並駕齊驅的頂級品牌，2020年新款的Traditionnelle陀飛輪計時碼表，將陀飛輪結合單按鈕計時碼表，再將開放式的陀飛輪視窗置於12點鐘方向，陀飛輪框架更有品牌知名的「馬爾他十字」，在陀飛輪與金質擺輪分秒運行之際、賞心悅目。

而所謂有一就有二，羅杰杜比（Roger Dubuis）則有具高度賞玩樂趣的「雙陀飛輪」創舉，其Excalibur系列雙飛行陀飛輪搭載了RD105SQ 鏤空機芯，動感十足，且兼具雙倍的飛輪賞玩之樂；積家（Jaeger-LeCoultre）則嘗試將一項扁平的機芯打造出「球體陀飛輪」機制，超卓傳統球型陀飛輪西敏寺萬年曆大師系列腕表，其三問報時機芯不僅具曼妙的「西敏寺鐘聲」，也是品牌第五枚的球體陀飛輪（Gyotourbillon），全世界限量18只，是積家百年高超技術力的總和與實踐。