626陀飛輪日 五枚經典陀飛輪工藝大比拼
越為精密的事物總是特別脆弱，但人類文明的發展，其中之一的方向正是朝著精細、複雜、精密的面向發展，屬於微機械的高級鐘表亦或是。複雜功能中的陀飛輪（Tourbillon）早在200年前發明，但近200年來，不同高級廠家、小型工作室的持續精進，讓陀飛輪的發展展現出與200年前迥異的豐富樣貌。
將每年六月26日定為「陀飛輪日」的寶璣（Breguet）創辦人亞伯拉罕路易寶璣先生（Abraham-Louis Breguet）先生，正是陀飛輪的發明者。寶璣的classique系列的5395大明火琺瑯超薄陀飛輪，將過往厚重的陀飛輪機芯，結合偏心自動盤的形式，創造出超薄僅3毫米的581自動上鍊機芯，表面是以藍色大明火琺瑯燒製而成，傳遞出古典、穩健氣息；江詩丹頓（Vacheron Constantin）則是與寶璣在收藏家心中並駕齊驅的頂級品牌，2020年新款的Traditionnelle陀飛輪計時碼表，將陀飛輪結合單按鈕計時碼表，再將開放式的陀飛輪視窗置於12點鐘方向，陀飛輪框架更有品牌知名的「馬爾他十字」，在陀飛輪與金質擺輪分秒運行之際、賞心悅目。
而所謂有一就有二，羅杰杜比（Roger Dubuis）則有具高度賞玩樂趣的「雙陀飛輪」創舉，其Excalibur系列雙飛行陀飛輪搭載了RD105SQ 鏤空機芯，動感十足，且兼具雙倍的飛輪賞玩之樂；積家（Jaeger-LeCoultre）則嘗試將一項扁平的機芯打造出「球體陀飛輪」機制，超卓傳統球型陀飛輪西敏寺萬年曆大師系列腕表，其三問報時機芯不僅具曼妙的「西敏寺鐘聲」，也是品牌第五枚的球體陀飛輪（Gyotourbillon），全世界限量18只，是積家百年高超技術力的總和與實踐。
最後，誰說時間不能暫停？德國品牌朗格（A. Lange & Söhne）總帶來前所未見的務實思維，因而在2014年首度帶來了「停秒陀飛輪」。最新款的Lange 1 Tourbillon屬25周年特別紀念款，L961.4手上鍊機芯由381枚零件組成，一旦拉出表冠，陀飛輪便會停止轉動。讓時間暫停在這一秒？朗格說，可以。
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