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626陀飛輪日 五枚經典陀飛輪工藝大比拼

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
A. Lange & Söhne，Lange 1 Tourbillon 25週年紀念款，鉑金，38.5毫米，時間顯示，具停秒功能的一分鐘陀飛輪，全世界限量25只，價格店洽。圖 / A. Lange & Söhne提供。
A. Lange & Söhne，Lange 1 Tourbillon 25週年紀念款，鉑金，38.5毫米，時間顯示，具停秒功能的一分鐘陀飛輪，全世界限量25只，價格店洽。圖 / A. Lange & Söhne提供。

越為精密的事物總是特別脆弱，但人類文明的發展，其中之一的方向正是朝著精細、複雜、精密的面向發展，屬於微機械的高級鐘表亦或是。複雜功能中的陀飛輪（Tourbillon）早在200年前發明，但近200年來，不同高級廠家、小型工作室的持續精進，讓陀飛輪的發展展現出與200年前迥異的豐富樣貌。

將每年六月26日定為「陀飛輪日」的寶璣（Breguet）創辦人亞伯拉罕路易寶璣先生（Abraham-Louis Breguet）先生，正是陀飛輪的發明者。寶璣的classique系列的5395大明火琺瑯超薄陀飛輪，將過往厚重的陀飛輪機芯，結合偏心自動盤的形式，創造出超薄僅3毫米的581自動上鍊機芯，表面是以藍色大明火琺瑯燒製而成，傳遞出古典、穩健氣息；江詩丹頓（Vacheron Constantin）則是與寶璣在收藏家心中並駕齊驅的頂級品牌，2020年新款的Traditionnelle陀飛輪計時碼表，將陀飛輪結合單按鈕計時碼表，再將開放式的陀飛輪視窗置於12點鐘方向，陀飛輪框架更有品牌知名的「馬爾他十字」，在陀飛輪與金質擺輪分秒運行之際、賞心悅目。

而所謂有一就有二，羅杰杜比（Roger Dubuis）則有具高度賞玩樂趣的「雙陀飛輪」創舉，其Excalibur系列雙飛行陀飛輪搭載了RD105SQ 鏤空機芯，動感十足，且兼具雙倍的飛輪賞玩之樂；積家（Jaeger-LeCoultre）則嘗試將一項扁平的機芯打造出「球體陀飛輪」機制，超卓傳統球型陀飛輪西敏寺萬年曆大師系列腕表，其三問報時機芯不僅具曼妙的「西敏寺鐘聲」，也是品牌第五枚的球體陀飛輪（Gyotourbillon），全世界限量18只，是積家百年高超技術力的總和與實踐。

最後，誰說時間不能暫停？德國品牌朗格（A. Lange & Söhne）總帶來前所未見的務實思維，因而在2014年首度帶來了「停秒陀飛輪」。最新款的Lange 1 Tourbillon屬25周年特別紀念款，L961.4手上鍊機芯由381枚零件組成，一旦拉出表冠，陀飛輪便會停止轉動。讓時間暫停在這一秒？朗格說，可以。

Breguet，Classique系列5367大明火琺瑯超薄陀飛輪，521萬8,000元。圖 / Breguet提供。
Breguet，Classique系列5367大明火琺瑯超薄陀飛輪，521萬8,000元。圖 / Breguet提供。
Vacheron Constantin，Traditionnelle陀飛輪計時腕表，玫瑰金，手上鍊機芯，42.5毫米，時間顯示，計時碼表，陀飛輪，價格店洽。圖 / Vacheron Constantin提供。
Vacheron Constantin，Traditionnelle陀飛輪計時腕表，玫瑰金，手上鍊機芯，42.5毫米，時間顯示，計時碼表，陀飛輪，價格店洽。圖 / Vacheron Constantin提供。
Roger Dubuis，Excalibur系列雙飛行陀飛輪，時間顯示，雙陀飛輪，1,014萬元。圖 / Roger Dubuis提供。
Roger Dubuis，Excalibur系列雙飛行陀飛輪，時間顯示，雙陀飛輪，1,014萬元。圖 / Roger Dubuis提供。
把陀飛輪從扁平變為立體的積家超卓傳統球型陀飛輪西敏寺萬年曆大師系列腕表，具備「球體陀飛輪（Gyotourbillon）」機制，像一顆小行星分秒運轉，2,950萬元。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
把陀飛輪從扁平變為立體的積家超卓傳統球型陀飛輪西敏寺萬年曆大師系列腕表，具備「球體陀飛輪（Gyotourbillon）」機制，像一顆小行星分秒運轉，2,950萬元。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。

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