聽新聞
test
0:00 / 0:00
高溫警報來襲救星！機能性夏季涼鞋時穿出運動時尚風潮
台灣一到夏日，因為潮濕緣故，體感溫度時常飆破40度，想要維持雙腳舒適與乾爽，涼鞋就成為了不可或缺單品。無論是講究快乾的機能性，還是戲水時的造型搭配，都成為消費者對抗高溫來襲的「是日救星」。
台灣因為防疫有成，而又到了傳統上旅遊的旺季，所以消費者在這夏日免不了有戶外郊遊、海邊戲水的機會。丹麥鞋履品牌ECCO便應用來RECEPTOR®全方位科技設計鞋底結構，來打造OFFROAD機能涼鞋，相較其他品牌更能增加腳底全掌的舒適度、穩定度與支撐力，並可靈活行走於不同地形。搭配耐磨的橡膠大底，提升步伐的穩定性，也不需要擔心下雨或是踩進水漥，快乾透氣的超細纖維內裡，能幫助迅速恢復乾爽舒適。不僅如此，採用品牌著名的FLUIDFORMTM一體成型科技。配備可調整魔鬼氈設計，可快速調整，貼合每個人的腳型。
而以毛毛鞋著稱的UGG本季推出熱門的復古方頭楦型涼鞋，透過皮革材質搭配上品牌獨家Imprint記憶泡棉鞋墊，提供腳底舒適感受。而且厚底的設計拉長腿部比例，增加時尚氛圍，絕對是街拍利器。另外，MSGM的潮流拖鞋，則以亮眼的螢光黃色和粉色增添視覺效果，搭配大型Logo展現個性，也是夏日造型加分的單品選擇。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言