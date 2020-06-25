快訊

確診日籍女讀南部哪所大學？學生轟：還要猜！防疫太不透明

前蘇聯領導人赫魯雪夫之子 頭部中槍陳屍家中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高溫警報來襲救星！機能性夏季涼鞋時穿出運動時尚風潮

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
台灣一到夏日，體感溫度時常飆破40度，想要維持雙腳舒適與乾爽，涼鞋就成為了不可或缺單品。圖／ECCO提供
台灣一到夏日，體感溫度時常飆破40度，想要維持雙腳舒適與乾爽，涼鞋就成為了不可或缺單品。圖／ECCO提供

台灣一到夏日，因為潮濕緣故，體感溫度時常飆破40度，想要維持雙腳舒適與乾爽，涼鞋就成為了不可或缺單品。無論是講究快乾的機能性，還是戲水時的造型搭配，都成為消費者對抗高溫來襲的「是日救星」。

台灣因為防疫有成，而又到了傳統上旅遊的旺季，所以消費者在這夏日免不了有戶外郊遊、海邊戲水的機會。丹麥鞋履品牌ECCO便應用來RECEPTOR®全方位科技設計鞋底結構，來打造OFFROAD機能涼鞋，相較其他品牌更能增加腳底全掌的舒適度、穩定度與支撐力，並可靈活行走於不同地形。搭配耐磨的橡膠大底，提升步伐的穩定性，也不需要擔心下雨或是踩進水漥，快乾透氣的超細纖維內裡，能幫助迅速恢復乾爽舒適。不僅如此，採用品牌著名的FLUIDFORMTM一體成型科技。配備可調整魔鬼氈設計，可快速調整，貼合每個人的腳型。

而以毛毛鞋著稱的UGG本季推出熱門的復古方頭楦型涼鞋，透過皮革材質搭配上品牌獨家Imprint記憶泡棉鞋墊，提供腳底舒適感受。而且厚底的設計拉長腿部比例，增加時尚氛圍，絕對是街拍利器。另外，MSGM的潮流拖鞋，則以亮眼的螢光黃色和粉色增添視覺效果，搭配大型Logo展現個性，也是夏日造型加分的單品選擇。

ECCO女款OFFROAD機能涼鞋4,980元。圖／ECCO提供
ECCO女款OFFROAD機能涼鞋4,980元。圖／ECCO提供
UGG Lennox綁帶方頭涼鞋4,800元。圖／藍鐘提供
UGG Lennox綁帶方頭涼鞋4,800元。圖／藍鐘提供
UGG Lynnden方頭涼鞋5,000元。圖／藍鐘提供
UGG Lynnden方頭涼鞋5,000元。圖／藍鐘提供
ECCO女款OFFROAD機能涼鞋4,980元。圖／ECCO提供
ECCO女款OFFROAD機能涼鞋4,980元。圖／ECCO提供
MSGM Logo拖鞋5,500元。圖／藍鐘提供
MSGM Logo拖鞋5,500元。圖／藍鐘提供

品牌 高溫

延伸閱讀

又有美腿可以看了！韓國第一「腿精」宣美首波預告美照釋出 超低胸一字領好撩人

穿洋裝、搭配短褲都好看！夏季到來必備時髦戶外涼鞋

洋裝、短褲都好看 楊丞琳超懂搭運動風涼鞋

中性帥氣、甜美優雅通通有！2020年夏季三款大勢涼鞋推薦清單

相關新聞

高溫警報來襲救星！機能性夏季涼鞋時穿出運動時尚風潮

台灣一到夏日，因為潮濕緣故，體感溫度時常飆破40度，想要維持雙腳舒適與乾爽，涼鞋就成為了不可或缺單品。無論是講究快乾的機...

清潔是保養第一步！DHC潔顏噴霧，一噴掃髒污、顧毛孔

炙熱的夏天，還沒出門臉部就開始泛油光，更別說上妝，才準備好一切開始化妝，臉上已是滿頭大汗，早上洗的臉都白費了。化妝前出現...

626陀飛輪日 五枚經典陀飛輪工藝大比拼

越為精密的事物總是特別脆弱，但人類文明的發展，其中之一的方向正是朝著精細、複雜、精密的面向發展，屬於微機械的高級鐘表亦或...

周杰倫、蕭敬騰雙天王加持！注定爆款的Air Jordan 1 DIOR潮鞋又更難買了

還沒正式正式，Air Jordan 1 OG Dior球鞋，就已經在時尚與潮流圈，獲得極高關注，不只一鞋難求，還仿冒品滿...

男人隨時彰顯香味的不凡！香奈兒推出藍色男性隨身香精

一位迷人且成功的商務男士們，除了在意自己的外在、衣著上，更重要是在香味的選擇上，更能彰顯品味，讓人感受獨到不凡的風格。然...

特力屋三麗鷗聯名第二彈 KITTY、蛋黃哥DIY新玩具報到

特力屋聯名三麗鷗的手作課與DIY材料包推出第二彈，包括HELLO KITTY雙人彈珠台、留言板收納盒、置物盒與蛋黃哥桌上...

波爾表Marvelight Chronometer新表 慈善預購中

疫情方興未艾，在睽違73日零確診後，台灣再有新變化。為了向抗「疫」提供助攻能量，BALL Watch波爾表推出新款Eng...

迪奧香氛世家進駐線上！免費法式包裝＋專屬禮盒值得搶

全台灣的香水迷們，終於等到迪奧香氛世家正式進駐Dior迪奧線上旗艦店，法式精品Dior迪奧日前正式在台灣推出完整線上購物...

黃亞細「滿400送400」！繼光香香雞「點心加購10元」

隨著連假到來，繼光香香雞於6月25日起，限時4日推出端午連假優惠，只要消費滿100元，原價35元的指定商品，就可享10元...

必吃65cm豬五花！姜滿堂韓式烤肉插旗新竹 加送牛小排

經營有涓豆腐、銅盤、北村豆腐家等多間餐飲品牌的豆府餐飲集團，打造全新品牌「姜滿堂」韓式直火燒肉，首店將於7月1日進駐新竹...

蕭敬騰舞台造型打造高強度氣場 絢爛直逼七彩霓虹燈

時尚老蕭最近以經典黑和超炫色的極端風格穿搭，展現他喜愛駕馭各種服裝的樂趣；穿上RALPH LAUREN的彩色春夏系列、或...

史努比、小熊學校比萌 連假逛百貨吃喝玩樂一站滿足

連日高溫熱浪，有諸多美食、可購物又有娛樂機能，還可獲得一身涼爽的百貨商場，或許是端午連假最輕鬆的外出選擇。百貨也趁連假期...

熱門新聞

台灣肝帝陳定信過世 台灣醫界痛失「定海神針」

比疫情前還塞！國5壅塞整夜仍未緩 高公局：超乎預期

報復性出遊？台東最美多良車站觀景平台 人潮塞爆水洩不通

端午連假首日6大地雷路段 國5仍紫爆、北中南壅塞

國5塞車惹民怨 林佳龍卻說：要做聰明用路人、趨吉避凶

國道、西濱新竹段塞成停車場 車潮入夜才能消化

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。