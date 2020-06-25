高溫警報來襲救星！機能性夏季涼鞋時穿出運動時尚風潮

台灣一到夏日，因為潮濕緣故，體感溫度時常飆破40度，想要維持雙腳舒適與乾爽，涼鞋就成為了不可或缺單品。無論是講究快乾的機能性，還是戲水時的造型搭配，都成為消費者對抗高溫來襲的「是日救星」。

台灣因為防疫有成，而又到了傳統上旅遊的旺季，所以消費者在這夏日免不了有戶外郊遊、海邊戲水的機會。丹麥鞋履品牌ECCO便應用來RECEPTOR®全方位科技設計鞋底結構，來打造OFFROAD機能涼鞋，相較其他品牌更能增加腳底全掌的舒適度、穩定度與支撐力，並可靈活行走於不同地形。搭配耐磨的橡膠大底，提升步伐的穩定性，也不需要擔心下雨或是踩進水漥，快乾透氣的超細纖維內裡，能幫助迅速恢復乾爽舒適。不僅如此，採用品牌著名的FLUIDFORMTM一體成型科技。配備可調整魔鬼氈設計，可快速調整，貼合每個人的腳型。