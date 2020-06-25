周杰倫、蕭敬騰雙天王加持！注定爆款的Air Jordan 1 DIOR潮鞋又更難買了

還沒正式開賣，Air Jordan 1 OG Dior球鞋，就已經在時尚與潮流圈，獲得極高關注，不只一鞋難求，還仿冒品滿天飛，由此可見高人氣。而端午節的今天，包括了周杰倫、蕭敬騰還在個人的IG曬出搶先上腳的帥照，讓這款注定爆款的潮鞋就更難入手了！

端午節周杰倫沒吃粽子，反而迫不及待曬出穿上Air Jordan 1 OG Dior球鞋的帥照。圖／摘自IG

端午節周杰倫沒吃粽子，反而迫不及待曬出穿上Air Jordan 1 OG Dior球鞋的帥照。圖／摘自IG

DIOR聯名Air Jordan 1 OG限量球鞋，最早於去年品牌2020早秋男裝系列中曝光，灰藍加上白色的鞋身，點綴了DIOR的連續字體Logo就吸引了不少人關注。之後還不時的在潮流圈中現身，連金卡達珊家族的凱莉珍娜Kylie Jenner也穿上來曬鞋，原本DIOR計畫於今年4月於全銅同步上市，無奈新冠肺炎攪局，因此延宕至今。本來就有經營潮牌的天王周杰倫也喜愛這雙限量潮鞋，因此忍不住在IG貼出穿上新鞋的帥照，還說「想問問各位鞋頭，哥這樣算是全亞洲最速上腳嗎？」

蕭敬騰端午節不立蛋，反而是在豪宅內開箱Air Jordan 1 OG Dior球鞋。圖／摘自IG

蕭敬騰端午節不立蛋，反而是在豪宅內開箱Air Jordan 1 OG Dior球鞋。圖／摘自IG

蕭敬騰端午節不立蛋，反而是在豪宅內開箱Air Jordan 1 OG Dior球鞋。圖／摘自IG

不僅如此，隨後沒多久「時尚先生」的蕭敬騰也在自家豪宅開箱了這雙Air Jordan 1 OG Dior球鞋，也表示「小弟跟Jaychou哥（周杰倫）撞鞋撞的開開心心，等鞋頭們來撞喔！」說明了這款鞋的魅力，連天王們都無法抵擋。但限量總是殘酷的，所以DIOR在期間限定迷你網站中，開放抽籤購買資格，中籤者可選取自己屬意的球鞋款式，以及方便取貨的期間限定店或DIOR專賣店。據品牌的台灣公司表示，將於7月1日公布抽籤結果，取貨購買店則是在DIOR的微風信義百貨門市。

DIOR Air Jordan 1 OG高筒球鞋80,000元。圖／DIOR提供