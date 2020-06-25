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男人隨時彰顯香味的不凡！香奈兒推出藍色男性隨身香精

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒藍色男性隨身香精 3 x 20ml ／4,310元。圖／香奈兒提供
香奈兒藍色男性隨身香精 3 x 20ml ／4,310元。圖／香奈兒提供

一位迷人且成功的商務男士們，除了在意自己的外在、衣著上，更重要是在香味的選擇上，更能彰顯品味，讓人感受獨到不凡的風格。然而說到什麼樣的香味，最能凸顯紳士風範，首屈一指的男性香水，莫過於香奈兒BLEU藍色男性香精。

2010年問世的香奈兒BLEU藍色男性香精，以俐落大方的金色BLEU DE CHANEL妝點瓶身，極簡、高貴、優雅的氣焰，更讓男人的香味，有著不凡氣勢。散發一絲新喀里多尼亞檀香木調，更有著追求自我實現、自信象徵的現代男士標誌。藍色男性香精的佛手柑、胡椒、琥珀、香草和雪松，更帶有著強勁、穩暖又帶有餘溫的瀟灑男性風範。

伴隨著旅行季節的到來，香奈兒也為紳士們，量身訂做了隨身型香奈兒藍色男性隨身香精，無論身處何處都能擁有質感生活、優雅隨行。

另外升級「香奈兒藍色男性鬍後水」舒緩配方，更能讓男士們能在刮鬍體驗中，感到愉悅與舒適感。充滿陽剛味的底蘊，散發灑脫的質地，輕鬆駕馭優雅時尚男士風格。

香奈兒藍色男性鬍後水 100ML／1,980元。圖／香奈兒提供
香奈兒藍色男性鬍後水 100ML／1,980元。圖／香奈兒提供
香奈兒藍色男性隨身香精補充瓶 3 x 20ml／3,590元。圖／香奈兒提供
香奈兒藍色男性隨身香精補充瓶 3 x 20ml／3,590元。圖／香奈兒提供
香奈兒藍色男性香精，輕鬆駕馭優雅時尚男士風格。圖／香奈兒提供
香奈兒藍色男性香精，輕鬆駕馭優雅時尚男士風格。圖／香奈兒提供
香奈兒藍色男性香精50ml／3,590元。 100ml／4,960元。圖／香奈兒提供
香奈兒藍色男性香精50ml／3,590元。 100ml／4,960元。圖／香奈兒提供

男性 香奈兒

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