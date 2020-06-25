快訊

直播／國內新增1例境外移入 為瓜地馬拉返台者

白色恐怖辛酸史 「紅鼻子」歷史老師故事扯上傅斯年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特力屋三麗鷗聯名第二彈 KITTY、蛋黃哥DIY新玩具報到

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
HELLO KITTY雙人彈珠台DIY手作課。圖／特力屋提供
HELLO KITTY雙人彈珠台DIY手作課。圖／特力屋提供

特力屋聯名三麗鷗的手作課與DIY材料包推出第二彈，包括HELLO KITTY雙人彈珠台、留言板收納盒、置物盒與蛋黃哥桌上曲棍球組，讓熱愛手工藝的三麗鷗粉絲，又有新挑戰樂趣。

特力屋手創空間今年3月首度聯名三麗鷗推出「最萌手作課」，自3月底上市到5月為止，光是授權材料包的銷售量就占整體材料包的7成。現在特力屋推出三麗鷗聯名第二彈，不僅有以HELLO KITTY為主題的三堂手作新課，還有初學者也能輕易上手的三麗鷗DIY材料包。

HELLO KITTY留言版收納盒DIY手作課。圖／特力屋提供
HELLO KITTY留言版收納盒DIY手作課。圖／特力屋提供

全新木作課程包括HELLO KITTY雙人彈珠台、具黑板功能的留言板收納盒，以及可旋轉多功能收納架。在簡易DIY材料包上則推出HELLO KITTY多功能置物盒、蛋黃哥趣探險桌上曲棍球組。7/9起至全台特力屋購買三麗鷗任一手作DIY課程或三麗鷗授權材料包，可用249元(小孩款)或299元(大人款)加購特力屋限量HELLO KITTY & 蛋黃哥圍裙。

HELLO KITTY多功能旋轉收納架DIY手作課。圖／特力屋提供
HELLO KITTY多功能旋轉收納架DIY手作課。圖／特力屋提供

三麗鷗期間限定手作課，每堂限額5至8名學員，全台推出各限量300組聯名商品，特力屋手創空間也在內湖、北屯、左營店的教室門口打造大型HELLO KITTY與蛋黃哥的公仔打卡區，兩大三麗鷗明星特別換裝特力屋橘色圍裙，讓粉絲上課也能盡情拍一波。

特力屋手創空間HELLO KITTY & 蛋黃哥拍照區。圖／特力屋提供
特力屋手創空間HELLO KITTY & 蛋黃哥拍照區。圖／特力屋提供
蛋黃哥趣探險桌上曲棍球DIY材料包。圖／特力屋提供
蛋黃哥趣探險桌上曲棍球DIY材料包。圖／特力屋提供
特力屋推出三麗鷗手作DIY聯名第二彈。圖／特力屋提供
特力屋推出三麗鷗手作DIY聯名第二彈。圖／特力屋提供
HELLO KITTY多功能置物盒DIY材料包。圖／特力屋提供
HELLO KITTY多功能置物盒DIY材料包。圖／特力屋提供

蛋黃哥 DIY

延伸閱讀

曜越 打造水冷電競教室

92歲「Hello Kitty之父」辻信太郎交棒 三麗鷗新社長是31歲孫

「唐緹芒果泡芙、連珍芒果奶酪」吃一波！萊爾富《夏日好芒》預購開跑

Reebok聯名「玩具總動員」讓巴斯光年、胡迪警長變身潮鞋焦點

相關新聞

特力屋三麗鷗聯名第二彈 KITTY、蛋黃哥DIY新玩具報到

特力屋聯名三麗鷗的手作課與DIY材料包推出第二彈，包括HELLO KITTY雙人彈珠台、留言板收納盒、置物盒與蛋黃哥桌上...

波爾表Marvelight Chronometer新表 慈善預購中

疫情方興未艾，在睽違73日零確診後，台灣再有新變化。為了向抗「疫」提供助攻能量，BALL Watch波爾表推出新款Eng...

迪奧香氛世家進駐線上！免費法式包裝＋專屬禮盒值得搶

全台灣的香水迷們，終於等到迪奧香氛世家正式進駐Dior迪奧線上旗艦店，法式精品Dior迪奧日前正式在台灣推出完整線上購物...

黃亞細「滿400送400」！繼光香香雞「點心加購10元」

隨著連假到來，繼光香香雞於6月25日起，限時4日推出端午連假優惠，只要消費滿100元，原價35元的指定商品，就可享10元...

必吃65cm豬五花！姜滿堂韓式烤肉插旗新竹 加送牛小排

經營有涓豆腐、銅盤、北村豆腐家等多間餐飲品牌的豆府餐飲集團，打造全新品牌「姜滿堂」韓式直火燒肉，首店將於7月1日進駐新竹...

蕭敬騰舞台造型打造高強度氣場 絢爛直逼七彩霓虹燈

時尚老蕭最近以經典黑和超炫色的極端風格穿搭，展現他喜愛駕馭各種服裝的樂趣；穿上RALPH LAUREN的彩色春夏系列、或...

史努比、小熊學校比萌 連假逛百貨吃喝玩樂一站滿足

連日高溫熱浪，有諸多美食、可購物又有娛樂機能，還可獲得一身涼爽的百貨商場，或許是端午連假最輕鬆的外出選擇。百貨也趁連假期...

聯合報新會員專屬超優惠訂報方案 錯過捶心肝

您是忠實讀者，卻還沒成為聯合報會員嗎？聯合報推出新會員專屬訂報專案，預付3600元可獲一年聯合報加贈3個月報期，及預付3...

Montblanc發起全球書寫運動 以文字朝內在緩慢探索找平衡

疫情時刻，全球不同區域的穩定程度不同。無論是控制得當進入「後疫情時代」的國家如台灣、紐西蘭，或仍處擴散狀態的多數國家，如...

GUCCI永康街藝術牆只到七月底 趁著連假快來打卡吧！

前幾天本報獨家報導位於台北永康街的GUCCI Art Wall藝術牆即將因為都更而消失，而今日GUCCI也正式發布最後一...

義大利網紅Chiara性感露酥胸 力挺FENDI的California Sky系列上市

時尚部落客界的首富Chiara Ferragni和先生Fedez時常在IG放閃，今天兩人又詮釋了FENDI隆重推出的Ca...

最低36折起！康是美限量推8款「振興券3000元早鳥預購超值組」

力挺振興三倍券，康是美限時加碼推出「振興券3,000元早鳥預購超值組」，共推出8款早鳥預購超值組，包括雅漾、AHC、珂潤...

熱門新聞

台灣肝帝陳定信過世 台灣醫界痛失「定海神針」

不只吃粽子！端午節「七招」助你招財改運

比疫情前還塞！國5壅塞整夜仍未緩 高公局：超乎預期

端午連假首日6大地雷路段 國5仍紫爆、北中南壅塞

快對健保卡！ 6、2、5三碼全中 劍湖山門票只要99元

新鮮人喊學校教的有限 面試被要求上機考試差點淚灑現場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。