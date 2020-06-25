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特力屋三麗鷗聯名第二彈 KITTY、蛋黃哥DIY新玩具報到
特力屋聯名三麗鷗的手作課與DIY材料包推出第二彈，包括HELLO KITTY雙人彈珠台、留言板收納盒、置物盒與蛋黃哥桌上曲棍球組，讓熱愛手工藝的三麗鷗粉絲，又有新挑戰樂趣。
特力屋手創空間今年3月首度聯名三麗鷗推出「最萌手作課」，自3月底上市到5月為止，光是授權材料包的銷售量就占整體材料包的7成。現在特力屋推出三麗鷗聯名第二彈，不僅有以HELLO KITTY為主題的三堂手作新課，還有初學者也能輕易上手的三麗鷗DIY材料包。
全新木作課程包括HELLO KITTY雙人彈珠台、具黑板功能的留言板收納盒，以及可旋轉多功能收納架。在簡易DIY材料包上則推出HELLO KITTY多功能置物盒、蛋黃哥趣探險桌上曲棍球組。7/9起至全台特力屋購買三麗鷗任一手作DIY課程或三麗鷗授權材料包，可用249元(小孩款)或299元(大人款)加購特力屋限量HELLO KITTY & 蛋黃哥圍裙。
三麗鷗期間限定手作課，每堂限額5至8名學員，全台推出各限量300組聯名商品，特力屋手創空間也在內湖、北屯、左營店的教室門口打造大型HELLO KITTY與蛋黃哥的公仔打卡區，兩大三麗鷗明星特別換裝特力屋橘色圍裙，讓粉絲上課也能盡情拍一波。
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