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波爾表Marvelight Chronometer新表 慈善預購中

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
慈善義賣版的限量腕表，採用彩色的發光氣體，讓夜間或低光源讀時，充滿歡樂能量。圖 / 波爾表提供。
慈善義賣版的限量腕表，採用彩色的發光氣體，讓夜間或低光源讀時，充滿歡樂能量。圖 / 波爾表提供。

疫情方興未艾，在睽違73日零確診後，台灣再有新變化。為了向抗「疫」提供助攻能量，BALL Watch波爾表推出新款Engineer系列 Marvelight Chronometer腕表，並分為基本款與慈善特別版，在網路展開為期約兩個月的預購活動。

品牌為對抗COVID-19疫情作出貢獻，其中「慈善特別款」則具備彩色表面和微型氣燈，預購期間內舉凡每售出一枚慈善特別版腕表，波爾表（BALL Watch）將向總部位於英國、但在全世界共有128各分支的救世軍（The Salvation Army）捐贈300瑞士法郎、約合新台幣9382元，以為社會援助計劃、並為受助人提供食品，醫療用品或衛生教育。

而無論是一般版腕表或特殊慈善版腕表，表款機芯都經過瑞士天文台認證，防磁能力達1,000高斯，並具備40與43毫米兩種尺寸，表面則有黑色、銀色、藍色三種選擇，功能則有時鐘、分鐘、秒鐘，以及具備凸透鏡放大效果的日期顯示，閱讀時間更為便利清晰。表款各限量1,000只，官方定價為65,500元，預購價則為49,200元，預購期間從六月初已經開始，並將持續至7月31日。

波爾表同時贊助藝術攝影家Paul Zizka，以影像為世人啟迪心靈。圖 / 波爾表提供。
波爾表同時贊助藝術攝影家Paul Zizka，以影像為世人啟迪心靈。圖 / 波爾表提供。
表底蓋的火車頭字樣，反應Ball Watch曾為美國鐵路局官方時計、強調精準度的輝煌歷史。圖 / 波爾表提供。
表底蓋的火車頭字樣，反應Ball Watch曾為美國鐵路局官方時計、強調精準度的輝煌歷史。圖 / 波爾表提供。
Ball，Engineer系列 Marvelight Chronometer腕表，精鋼，時間顯示，官方定價為65,500元，預購價則為49,200元。圖 / 波爾表提供。
Ball，Engineer系列 Marvelight Chronometer腕表，精鋼，時間顯示，官方定價為65,500元，預購價則為49,200元。圖 / 波爾表提供。

腕表 疫情 瑞士

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