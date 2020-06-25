波爾表Marvelight Chronometer新表 慈善預購中

疫情方興未艾，在睽違73日零確診後，台灣再有新變化。為了向抗「疫」提供助攻能量，BALL Watch波爾表推出新款Engineer系列 Marvelight Chronometer腕表，並分為基本款與慈善特別版，在網路展開為期約兩個月的預購活動。

品牌為對抗COVID-19疫情作出貢獻，其中「慈善特別款」則具備彩色表面和微型氣燈，預購期間內舉凡每售出一枚慈善特別版腕表，波爾表（BALL Watch）將向總部位於英國、但在全世界共有128各分支的救世軍（The Salvation Army）捐贈300瑞士法郎、約合新台幣9382元，以為社會援助計劃、並為受助人提供食品，醫療用品或衛生教育。