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波爾表Marvelight Chronometer新表 慈善預購中
疫情方興未艾，在睽違73日零確診後，台灣再有新變化。為了向抗「疫」提供助攻能量，BALL Watch波爾表推出新款Engineer系列 Marvelight Chronometer腕表，並分為基本款與慈善特別版，在網路展開為期約兩個月的預購活動。
品牌為對抗COVID-19疫情作出貢獻，其中「慈善特別款」則具備彩色表面和微型氣燈，預購期間內舉凡每售出一枚慈善特別版腕表，波爾表（BALL Watch）將向總部位於英國、但在全世界共有128各分支的救世軍（The Salvation Army）捐贈300瑞士法郎、約合新台幣9382元，以為社會援助計劃、並為受助人提供食品，醫療用品或衛生教育。
而無論是一般版腕表或特殊慈善版腕表，表款機芯都經過瑞士天文台認證，防磁能力達1,000高斯，並具備40與43毫米兩種尺寸，表面則有黑色、銀色、藍色三種選擇，功能則有時鐘、分鐘、秒鐘，以及具備凸透鏡放大效果的日期顯示，閱讀時間更為便利清晰。表款各限量1,000只，官方定價為65,500元，預購價則為49,200元，預購期間從六月初已經開始，並將持續至7月31日。
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