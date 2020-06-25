迪奧香氛世家進駐線上！免費法式包裝＋專屬禮盒值得搶

全台灣的香水迷們，終於等到迪奧香氛世家正式進駐Dior迪奧線上旗艦店，法式精品Dior迪奧日前正式在台灣推出完整線上購物，其中之前只在新光三越信義新天地A11設櫃的迪奧香氛世家，首度進駐迪奧線上購物，可以買到最完整的迪奧香氛世家產品，包括香水、洗手乳等。且只要選購香氛世家系列，就可以免費獲得迪奧香氛世家專屬的白色禮盒、精緻打褶薄頁紙，最後以蜜蠟封箴，收到時就是一份最完整的法式禮物。

迪奧香氛世家在線上購物，推出完整的23款香氛、10款香氛蠟燭、香氛皂、潤膚乳霜、洗手乳等，並首度推出線上香味諮詢，只要回答4個問題，包括用途、顏色、情境與香氛濃度，就能推薦最適合的香氛產品。

另外在線上推出2款獨家優惠組，包括5月玫瑰香氛的柯勒諾瓦香氛精選組、以及銷售冠軍的幸運時刻香氛精選組；許多香迷們搶到缺貨的「花漾迪奧淡香水」，還有男香「SAUVAGE曠野之心淡香水」旅行組，都再度補貨上架。