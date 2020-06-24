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黃亞細「滿400送400」！繼光香香雞「點心加購10元」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
繼光香香雞於連假期間推出10元加購優惠。
繼光香香雞於連假期間推出10元加購優惠。

隨著連假到來，繼光香香雞於6月25日起，限時4日推出端午連假優惠，只要消費滿100元，原價35元的指定商品，就可享10元加購優惠。另外來自新加坡的「黃亞細肉骨茶」，也將於指定分店推出5款超值套餐，還有「吃400送400」的振興優惠專案。

本次繼光香香雞的活動自6月25日至6月28日，消費滿100元，就可以10元加購原價35元的產品，包括新推出的塔香蘿蔔糕、塔香百頁豆腐，以及金沙芋泥球、甜心地瓜球及煉乳小饅頭等點心，增添民眾在連假期間的小確幸。（產品依各店實際販售為主）

2018年進軍台灣的黃亞細肉骨茶，目前在台共有4間門市，除了招牌的肉骨茶外，也有多款特色滷味。自7月1日，黃亞細將於新竹巨城、桃園大江門市推出全新的美食街菜單，推出5種套餐，售價170～270元。其中鮮灼肉片湯或是滷豬手，搭配白飯、小菜的組合，售價均為170元；經典肉骨茶搭配白飯、小菜的套餐價則為210元。另外加價79元，還可搭配附餐。

即日起至7月14日期間，至黃亞細門市消費滿400元，就贈送4張面額100元的黃亞細禮券。7月15日至9月30日期間，消費滿200就可使用1張，內用外帶皆適用。

黃亞細於指定門市推出5款套餐，每份170元起。
黃亞細於指定門市推出5款套餐，每份170元起。

連假 新竹 小確幸

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