必吃65cm豬五花！姜滿堂韓式烤肉插旗新竹 加送牛小排

經營有涓豆腐、銅盤、北村豆腐家等多間餐飲品牌的豆府餐飲集團，打造全新品牌「姜滿堂」韓式直火燒肉，首店將於7月1日進駐新竹Big City遠東巨城購物中心，並於6月25日開始對外試營運。為慶祝新店開幕，打卡就贈霸氣牛豬雙拼兌換券；開幕首3日的前10組客人，則贈送頂級和牛去骨牛小排。

姜滿堂取自於韓文「존맛탱」的發音，意指「東西超好吃」。首間門市共設有33桌、合計132個座位，並以復古的青瓦屋頂、木製窗沿等元素，打造出懷舊的韓式用餐份圍。餐桌上，韓式扁筷、銅碗、青瓷盤等餐具，帶來了更鮮明的韓食風格，烤爐旁的下吸式排煙設備，也能減少燒烤產生的煙燻味。另外設有自助吧台，無限供應多種韓式小菜、泡菜、青龍椒、生菜等配菜，可以搭配烤肉食用，增添飽足感與變化性。

店內供應肉品以美國Prime牛肉、國產活菌豬、澳洲M9+和牛為主，均採單點制，包括有牛五花、特級骰子牛、蔥鹽牛舌、薄燒豬梅花、厚切豬五花等選擇，其中豬五花更是透過特殊切法，讓長度達到65公分，視覺效果十足。並且有針對2人、4人設計的套餐組合，平均客單價約600元起。2人套餐共有花漾豬拼盤、韓味牛拼盤、盛宴牛豬拼等3種肉食拼盤可供選擇，並搭配石鍋拌飯、起司蒸蛋等經典料理5選1，以及飲品6選2，每套售價1,199～1,499元。

至於4人套餐，同樣有花漾豬拼盤、韓味牛拼盤、霸氣牛豬拼等3種肉盤選擇，並搭配經典料理8選2、飲品6選4等內容，售價2,399元起。以「霸氣牛豬拼」為例，內含厚切豬梅花、活菌松阪豬、去骨牛小排、牛橫隔膜、牛肋條等6種肉品，部份肉品也搭配師傅特製醃料，帶來不同的滋味。另外店內還特別引進韓國雪冰機，搭配蕨餅、奶霜、黃豆粉，推出口感細緻的「白頭山雪冰」，適合作為燒肉大餐的華麗句點。