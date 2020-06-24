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《若是一個人》會寂寞嗎？台語劇詮釋「單身」的多重樣貌

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蕭敬騰舞台造型打造高強度氣場 絢爛直逼七彩霓虹燈

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
蕭敬騰近期舞台裝以繽紛霓光色彩造型，帶來浮誇視覺效果
蕭敬騰近期舞台裝以繽紛霓光色彩造型，帶來浮誇視覺效果

時尚老蕭最近以經典黑和超炫色的極端風格穿搭，展現他喜愛駕馭各種服裝的樂趣；穿上RALPH LAUREN的彩色春夏系列、或是極為張狂的Alexander McQUEEN桃紅色西裝，都打造高強度氣場，而鉚釘Christian Louboutin運動鞋，則點綴了搖滾色彩。

造型多變的蕭敬騰於「我們的樂隊」節目和最新單曲「猴籠」的MV中，都選搭Christian Louboutin鞋款。他身穿BOTTEGA VENETA黑色西裝、短褲配襯Christian Louboutin Jolly黑色亮片短靴，靴款光澤並非來自皮革，而是鞋子本身鑲好鑲滿的亮片，帶來多角度折射光線的效果，完全展現設計師熱愛的浮誇風格；此外，他以紅色滾邊的Polo RALPH LAUREN服裝配襯Christian Louboutin Louis黑色鉚釘高筒球鞋，拍攝單曲MV；白色Christian Louboutin鉚釘低筒球鞋，則配襯他代言的UNIQLO白襯衫和牛仔褲，簡約清爽。

在這些黑、白色系的服裝之外，蕭敬騰錄製節目也選穿RALPH LAUREN Purple Label 2020春季的橘色系服裝，經典格紋散發美式風格的優閒品味，搶眼高調；Alexander McQUEEN桃紅色西裝在他身上，有點亮霓虹燈的華麗舞台效果；而他在宣傳新歌期間，也展現丹寧休閒風格的造型，例如sandro Homme 2020秋冬靛藍色十字格紋牛仔外套，搭配粉色LOVE字樣短T，展現帥氣的法式品味。

蕭敬騰在「歌手」中穿了桃紅色Alexander McQUEEN西服。圖／喜鵲娛樂提供
蕭敬騰在「歌手」中穿了桃紅色Alexander McQUEEN西服。圖／喜鵲娛樂提供
蕭敬騰詮釋RALPH LAUREN Purple Label 2020春季的繽紛色彩服裝。圖／喜鵲娛樂提供
蕭敬騰詮釋RALPH LAUREN Purple Label 2020春季的繽紛色彩服裝。圖／喜鵲娛樂提供
蕭敬騰穿BOTTEGA VENETA黑色西裝、短褲配襯Christian Louboutin Jolly黑色亮片短靴。圖／Christian Louboutin提供
蕭敬騰穿BOTTEGA VENETA黑色西裝、短褲配襯Christian Louboutin Jolly黑色亮片短靴。圖／Christian Louboutin提供
蕭敬騰首穿sandro Homme2020秋冬系列宣傳新歌。圖／sandro提供
蕭敬騰首穿sandro Homme2020秋冬系列宣傳新歌。圖／sandro提供
蕭敬騰詮釋RALPH LAUREN Purple Label 2020春季的繽紛色彩服裝。圖／喜鵲娛樂提供
蕭敬騰詮釋RALPH LAUREN Purple Label 2020春季的繽紛色彩服裝。圖／喜鵲娛樂提供
Christian Louboutin Louis黑色鉚釘高筒球鞋，56,800元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Louis黑色鉚釘高筒球鞋，56,800元。圖／Christian Louboutin提供
蕭敬騰在「歌手」節目選穿Alexander McQUEEN桃紅色西服。圖／喜鵲娛樂提供
蕭敬騰在「歌手」節目選穿Alexander McQUEEN桃紅色西服。圖／喜鵲娛樂提供
sandro Homme靛藍色十字格紋印花丹寧夾克。圖／sandro提供
sandro Homme靛藍色十字格紋印花丹寧夾克。圖／sandro提供
蕭敬騰穿Polo RALPH LAUREN運動風服裝搭配Christian Louboutin Louis黑色鉚釘高筒球鞋。圖／Christian Louboutin提供
蕭敬騰穿Polo RALPH LAUREN運動風服裝搭配Christian Louboutin Louis黑色鉚釘高筒球鞋。圖／Christian Louboutin提供
蕭敬騰穿Polo RALPH LAUREN運動風服裝搭配Christian Louboutin Louis黑色鉚釘高筒球鞋。圖／Christian Louboutin提供
蕭敬騰穿Polo RALPH LAUREN運動風服裝搭配Christian Louboutin Louis黑色鉚釘高筒球鞋。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Happy Rui Spike白色鉚釘低筒球鞋，28,300元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Happy Rui Spike白色鉚釘低筒球鞋，28,300元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Jolly黑色亮片短靴，43,700元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Jolly黑色亮片短靴，43,700元。圖／Christian Louboutin提供
蕭敬騰穿BOTTEGA VENETA黑色西裝、短褲配襯Christian Louboutin Jolly黑色亮片短靴。圖／Christian Louboutin提供
蕭敬騰穿BOTTEGA VENETA黑色西裝、短褲配襯Christian Louboutin Jolly黑色亮片短靴。圖／Christian Louboutin提供
蕭敬騰詮釋RALPH LAUREN Purple Label 2020春季的繽紛色彩服裝。圖／喜鵲娛樂提供
蕭敬騰詮釋RALPH LAUREN Purple Label 2020春季的繽紛色彩服裝。圖／喜鵲娛樂提供
sandro Homme白色LOVE設計字T恤。圖／sandro提供
sandro Homme白色LOVE設計字T恤。圖／sandro提供

西裝 蕭敬騰

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