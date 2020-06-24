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蕭敬騰舞台造型打造高強度氣場 絢爛直逼七彩霓虹燈
時尚老蕭最近以經典黑和超炫色的極端風格穿搭，展現他喜愛駕馭各種服裝的樂趣；穿上RALPH LAUREN的彩色春夏系列、或是極為張狂的Alexander McQUEEN桃紅色西裝，都打造高強度氣場，而鉚釘Christian Louboutin運動鞋，則點綴了搖滾色彩。
造型多變的蕭敬騰於「我們的樂隊」節目和最新單曲「猴籠」的MV中，都選搭Christian Louboutin鞋款。他身穿BOTTEGA VENETA黑色西裝、短褲配襯Christian Louboutin Jolly黑色亮片短靴，靴款光澤並非來自皮革，而是鞋子本身鑲好鑲滿的亮片，帶來多角度折射光線的效果，完全展現設計師熱愛的浮誇風格；此外，他以紅色滾邊的Polo RALPH LAUREN服裝配襯Christian Louboutin Louis黑色鉚釘高筒球鞋，拍攝單曲MV；白色Christian Louboutin鉚釘低筒球鞋，則配襯他代言的UNIQLO白襯衫和牛仔褲，簡約清爽。
在這些黑、白色系的服裝之外，蕭敬騰錄製節目也選穿RALPH LAUREN Purple Label 2020春季的橘色系服裝，經典格紋散發美式風格的優閒品味，搶眼高調；Alexander McQUEEN桃紅色西裝在他身上，有點亮霓虹燈的華麗舞台效果；而他在宣傳新歌期間，也展現丹寧休閒風格的造型，例如sandro Homme 2020秋冬靛藍色十字格紋牛仔外套，搭配粉色LOVE字樣短T，展現帥氣的法式品味。
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