史努比、小熊學校比萌 連假逛百貨吃喝玩樂一站滿足

連日高溫熱浪，有諸多美食、可購物又有娛樂機能，還可獲得一身涼爽的百貨商場，或許是端午連假最輕鬆的外出選擇。百貨也趁連假期間推出主題活動，準備排滿民眾的休假行程。

●SOGO夏季日本展＠忠孝館

國內疫情雖趨穩解封，但各國邊境管制仍未解除，還不能出國不妨趁端午連假到SOGO日本美食展「偽出國」解解饞。SOGO忠孝館即日起至7/5在12樓活動會館推出夏季日本展，參與店家共58家、有5家新登場，開放現場試吃。

SOGO忠孝館即日起至7/5在12樓活動會館推出夏季日本展。圖／SOGO提供

連日高溫，到SOGO日本展當然要吃冰，現場三大日本冰品包括ROLL ICE CREAM FACTORY人氣款「餅乾怪獸」，以及將抹茶冰淇淋加抹茶蕨餅的「京都宇治抹茶之吻」。抹茶控另有北海道おいすの家的抹茶霜淇淋可選擇。透過日本小吃彌補無法出國的味蕾，現場集結味噌炒烏龍麵、橫濱鶴一家拉麵、日式唐揚炸雞、和牛漢堡、妹妹今川燒、人氣鯛魚燒、宇治抹茶迷你蜂蜜蛋糕等日系美食。

連日高溫，SOGO日本展推出日本冰品吸引民眾到百貨吹冷氣吃冰。圖／SOGO提供

●史努比70周年巡迴展＠新光三越台南新天地

史努比前進台南府城，新光三越台南新天地6/24至8/5在6F C區文化館舉辦全台首場「PEANUTS花生漫畫/史努比70周年巡迴展」，展區規劃室內與戶外，展出各年代不同風貌以及大型裝置史努比，另販售多款70周年展覽限定商品，且展覽「免費入場」，讓大小粉絲近距離接觸花生漫畫世界。

新光三越台南新天地6/24至8/5在6F C區文化館舉辦全台首場「PEANUTS花生漫畫/史努比70周年巡迴展」。圖／新光三越提供

史努比展室內戶外都有史努比的可愛身影，可以看到從1950至2000年各個年代的角色樣貌與漫畫場景，另設有互動區、拍照區，讓粉絲可盡情拍照，戶外於西門路大門口展示全台最大、4米高史努比充氣球，還有大型扭蛋機內含超過1萬顆限量周邊。

新光三越台南新天地6/24至8/5在6F C區文化館舉辦全台首場「PEANUTS花生漫畫/史努比70周年巡迴展」。圖／新光三越提供

●「小熊學校の花漾樂園」＠高雄夢時代

日本人氣繪本「小熊學校」首度到高雄開展，以「小熊學校の花漾樂園」為主題，即日起至7/27在夢時代8樓時代會館展出、免費入場。現場打造「小熊們的花園迷宮」、「幸福花路」、「起飛吧！夢想熱氣球」、「美味烘焙坊」及「午後派對時光」五大場景。

高雄夢時代即日起至7/27在夢時代8樓時代會館推出「小熊學校の花漾樂園」展。圖／夢時代提供

夢時代「小熊學校の花漾樂園」特展，展區入口以巨型繪本造型呈現，民眾進入繪本世界後，迎接花海隧道及巨大花園，接著還可乘坐夢想熱氣球探險，前往烘焙房與傑琪一同動手做麵包。最後，抵達午後派對時光區，體驗粉紅色「玩轉咖啡杯」，五大場景都相當可愛吸睛。在「小熊學校療癒商店」中，則有超過百樣周邊商品，包括各式文具、服飾、甜點模具、生活雜貨、絨毛玩偶等周邊療癒高雄熊粉。

高雄夢時代即日起至7/27在夢時代8樓時代會館推出「小熊學校の花漾樂園」展。圖／夢時代提供

●特力集團FAMILY SALE 1折起＠新光三越台北南西店