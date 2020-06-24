快訊

《若是一個人》會寂寞嗎？台語劇詮釋「單身」的多重樣貌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

史努比、小熊學校比萌 連假逛百貨吃喝玩樂一站滿足

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
連假期間，百貨分別推出史努比與小熊學校主題展。圖／新光三越、夢時代提供
連假期間，百貨分別推出史努比與小熊學校主題展。圖／新光三越、夢時代提供

連日高溫熱浪，有諸多美食、可購物又有娛樂機能，還可獲得一身涼爽的百貨商場，或許是端午連假最輕鬆的外出選擇。百貨也趁連假期間推出主題活動，準備排滿民眾的休假行程。

●SOGO夏季日本展＠忠孝館

國內疫情雖趨穩解封，但各國邊境管制仍未解除，還不能出國不妨趁端午連假到SOGO日本美食展「偽出國」解解饞。SOGO忠孝館即日起至7/5在12樓活動會館推出夏季日本展，參與店家共58家、有5家新登場，開放現場試吃。

SOGO忠孝館即日起至7/5在12樓活動會館推出夏季日本展。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館即日起至7/5在12樓活動會館推出夏季日本展。圖／SOGO提供

連日高溫，到SOGO日本展當然要吃冰，現場三大日本冰品包括ROLL ICE CREAM FACTORY人氣款「餅乾怪獸」，以及將抹茶冰淇淋加抹茶蕨餅的「京都宇治抹茶之吻」。抹茶控另有北海道おいすの家的抹茶霜淇淋可選擇。透過日本小吃彌補無法出國的味蕾，現場集結味噌炒烏龍麵、橫濱鶴一家拉麵、日式唐揚炸雞、和牛漢堡、妹妹今川燒、人氣鯛魚燒、宇治抹茶迷你蜂蜜蛋糕等日系美食。

連日高溫，SOGO日本展推出日本冰品吸引民眾到百貨吹冷氣吃冰。圖／SOGO提供
連日高溫，SOGO日本展推出日本冰品吸引民眾到百貨吹冷氣吃冰。圖／SOGO提供

●史努比70周年巡迴展＠新光三越台南新天地

史努比前進台南府城，新光三越台南新天地6/24至8/5在6F C區文化館舉辦全台首場「PEANUTS花生漫畫/史努比70周年巡迴展」，展區規劃室內與戶外，展出各年代不同風貌以及大型裝置史努比，另販售多款70周年展覽限定商品，且展覽「免費入場」，讓大小粉絲近距離接觸花生漫畫世界。

新光三越台南新天地6/24至8/5在6F C區文化館舉辦全台首場「PEANUTS花生漫畫/史努比70周年巡迴展」。圖／新光三越提供
新光三越台南新天地6/24至8/5在6F C區文化館舉辦全台首場「PEANUTS花生漫畫/史努比70周年巡迴展」。圖／新光三越提供

史努比展室內戶外都有史努比的可愛身影，可以看到從1950至2000年各個年代的角色樣貌與漫畫場景，另設有互動區、拍照區，讓粉絲可盡情拍照，戶外於西門路大門口展示全台最大、4米高史努比充氣球，還有大型扭蛋機內含超過1萬顆限量周邊。

新光三越台南新天地6/24至8/5在6F C區文化館舉辦全台首場「PEANUTS花生漫畫/史努比70周年巡迴展」。圖／新光三越提供
新光三越台南新天地6/24至8/5在6F C區文化館舉辦全台首場「PEANUTS花生漫畫/史努比70周年巡迴展」。圖／新光三越提供

●「小熊學校の花漾樂園」＠高雄夢時代

日本人氣繪本「小熊學校」首度到高雄開展，以「小熊學校の花漾樂園」為主題，即日起至7/27在夢時代8樓時代會館展出、免費入場。現場打造「小熊們的花園迷宮」、「幸福花路」、「起飛吧！夢想熱氣球」、「美味烘焙坊」及「午後派對時光」五大場景。

高雄夢時代即日起至7/27在夢時代8樓時代會館推出「小熊學校の花漾樂園」展。圖／夢時代提供
高雄夢時代即日起至7/27在夢時代8樓時代會館推出「小熊學校の花漾樂園」展。圖／夢時代提供

夢時代「小熊學校の花漾樂園」特展，展區入口以巨型繪本造型呈現，民眾進入繪本世界後，迎接花海隧道及巨大花園，接著還可乘坐夢想熱氣球探險，前往烘焙房與傑琪一同動手做麵包。最後，抵達午後派對時光區，體驗粉紅色「玩轉咖啡杯」，五大場景都相當可愛吸睛。在「小熊學校療癒商店」中，則有超過百樣周邊商品，包括各式文具、服飾、甜點模具、生活雜貨、絨毛玩偶等周邊療癒高雄熊粉。

高雄夢時代即日起至7/27在夢時代8樓時代會館推出「小熊學校の花漾樂園」展。圖／夢時代提供
高雄夢時代即日起至7/27在夢時代8樓時代會館推出「小熊學校の花漾樂園」展。圖／夢時代提供

●特力集團FAMILY SALE 1折起＠新光三越台北南西店

新光三越台北南西店即日起至6/3在一館9F活動會館舉辦「特力集團FAMILY SALE」，祭出1折起特賣，吸引大批消費者湧進搶購，像是Crate & Barrel莫斯科騾子杯熱銷超過800個、Vitantonio鬆餅機烤盤系列賣出300組，羽絨抗菌枕、舒壓記憶枕及被套床包等品牌寢具日銷百件。台北南西店連假前再補上千件必搶居家商品，讓民眾假期可盡情採購居家所需。

新光三越台北南西店即日起至6/3在一館9F活動會館推出「特力集團FAMILY SALE」1折起。圖／新光三越提供
新光三越台北南西店即日起至6/3在一館9F活動會館推出「特力集團FAMILY SALE」1折起。圖／新光三越提供
（左）6/27 Crate & Barrel 莫斯科騾子杯價值1,360元，5折特價680元，限量30組。（右）6/28 WEDGWOOD-Bi-Color紐曼四件式床組(雙人)價值13,800元，29折特價3,980元，二種尺寸，限量共50套。圖／新光三越提供
（左）6/27 Crate & Barrel 莫斯科騾子杯價值1,360元，5折特價680元，限量30組。（右）6/28 WEDGWOOD-Bi-Color紐曼四件式床組(雙人)價值13,800元，29折特價3,980元，二種尺寸，限量共50套。圖／新光三越提供
SOGO日本展，（左）妹妹今川燒每個65元，任選5個300元。（右）宇治抹茶迷你蜂蜜蛋糕，12個售價100元。圖／SOGO提供
SOGO日本展，（左）妹妹今川燒每個65元，任選5個300元。（右）宇治抹茶迷你蜂蜜蛋糕，12個售價100元。圖／SOGO提供
高雄夢時代即日起至7/27在夢時代8樓時代會館推出「小熊學校の花漾樂園」展。圖／夢時代提供
高雄夢時代即日起至7/27在夢時代8樓時代會館推出「小熊學校の花漾樂園」展。圖／夢時代提供

日本 連假

延伸閱讀

影／林佳龍連假前視察雙鐵 盯緊防疫

奶酥控快衝！「正面奶酥」台中首登場連假快閃新光三越

《角落小夥伴》電影熱潮來襲！多款軟萌抱枕、吊飾好療癒　讓人一看到就想結帳

必拍！摩斯加碼3款「史努比打卡牆」 合照抽馬克杯

相關新聞

必吃65cm豬五花！姜滿堂韓式烤肉插旗新竹 加送牛小排

經營有涓豆腐、銅盤、北村豆腐家等多間餐飲品牌的豆府餐飲集團，打造全新品牌「姜滿堂」韓式直火燒肉，首店將於7月1日進駐新竹...

蕭敬騰舞台造型打造高強度氣場 絢爛直逼七彩霓虹燈

時尚老蕭最近以經典黑和超炫色的極端風格穿搭，展現他喜愛駕馭各種服裝的樂趣；穿上RALPH LAUREN的彩色春夏系列、或...

史努比、小熊學校比萌 連假逛百貨吃喝玩樂一站滿足

連日高溫熱浪，有諸多美食、可購物又有娛樂機能，還可獲得一身涼爽的百貨商場，或許是端午連假最輕鬆的外出選擇。百貨也趁連假期...

聯合報新會員專屬超優惠訂報方案 錯過捶心肝

您是忠實讀者，卻還沒成為聯合報會員嗎？聯合報推出新會員專屬訂報專案，預付3600元可獲一年聯合報加贈3個月報期，及預付3...

Montblanc發起全球書寫運動 以文字朝內在緩慢探索找平衡

疫情時刻，全球不同區域的穩定程度不同。無論是控制得當進入「後疫情時代」的國家如台灣、紐西蘭，或仍處擴散狀態的多數國家，如...

GUCCI永康街藝術牆只到七月底 趁著連假快來打卡吧！

前幾天本報獨家報導位於台北永康街的GUCCI Art Wall藝術牆即將因為都更而消失，而今日GUCCI也正式發布最後一...

義大利網紅Chiara性感露酥胸 力挺FENDI的California Sky系列上市

時尚部落客界的首富Chiara Ferragni和先生Fedez時常在IG放閃，今天兩人又詮釋了FENDI隆重推出的Ca...

最低36折起！康是美限量推8款「振興券3000元早鳥預購超值組」

力挺振興三倍券，康是美限時加碼推出「振興券3,000元早鳥預購超值組」，共推出8款早鳥預購超值組，包括雅漾、AHC、珂潤...

免費送「油雞飯」！南台灣首間「了凡」進駐高雄

來自新加坡的「了凡油雞飯‧麵」，繼台北、桃園等地之後，將於7月1日正式進駐新光三越高雄左營彩虹市集，開設南台灣首間門市。...

打造地區微型百貨！統一集團全台首家「Simple-Fit概念店」台中登場

端午連假台中的消費者又有新去處！統一集團首家以地區微型百貨為概念的「Simple－Fit」複合概念店將於6月27日在台中...

G-Shock聯手林俊傑潮牌SMG 讓黑色腕表帥出新高度 海外粉絲直呼「跪求代買！」

G-Shock循著先前與余文樂個人品牌Madness合作方式，此次找來同樣是由藝人林俊傑自創的潮牌SMG聯名，推出全黑色...

史上最低1.5折破盤！台北凱撒「早餐價入住」快閃優惠

國旅熱潮始終沒有燒向台北飯店，即將到來的「安心旅遊」補助與「三倍振興券」成為北區飯店最後希望。台北凱撒大飯店為此再推最後...

熱門新聞

獨／新興人畜共通傳染病坦布蘇病毒 台灣首度由蚊驗出

台灣肝帝陳定信過世 台灣醫界痛失「定海神針」

IKEA桃園店7月22日熄燈 出清價300項商品3折起

肉粽沾什麼最對味？她曝「無可取代的神醬」 老饕讚：真的不能少

蝦皮超市端午連假天天下午5點限量開賣5色「中衛口罩」

一張圖看懂端午連假天氣 氣象局：依舊炎熱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。