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《若是一個人》會寂寞嗎？台語劇詮釋「單身」的多重樣貌

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聯合報新會員專屬超優惠訂報方案 錯過捶心肝

聯合報 / 記者 許玉娟/即時報導
聯合報會員好康享不完，超值限量訂報方案錯過可惜。圖/主辦單位提供
聯合報會員好康享不完，超值限量訂報方案錯過可惜。圖/主辦單位提供

您是忠實讀者，卻還沒成為聯合報會員嗎？聯合報推出新會員專屬訂報專案，預付3600元可獲一年聯合報加贈3個月報期，及預付3600元可獲一年聯合報加贈兩個報期再加贈「哈佛醫師的常備養生湯」健康好書一本，限量方案二選一，只回饋尚未加入會員的讀者，錯過可惜。

主辦單位表示，會員訂報方案8月15日前將不定期在聯合報宣傳，讀者填妥廣告上的聯合報會員申請表，並勾選想要的方案後，剪下寄回聯合報總社，亦可點擊連結直接索取會員申請書。

「哈佛醫師的常備養生湯」作者高橋弘醫師是知名免疫力及抗癌專家，在哈佛醫學院研究時期，就已在《科學》（Science）、《自然》（Nature）等國際頂尖期刊發表多篇論文。高橋醫師綜合長期研究結果發現，最有效的抗癌劑並非藥物，而是以天然蔬果料理而成的「常備抗癌蔬菜湯」。

他認為「身體的不舒服，就靠喝湯來緩解。」高橋醫師教導如何活用冰箱常備食材，作法簡單、一鍋到底，每個人都能喝，每天喝兩碗，愈喝愈健康。本書除提供全彩食譜並配有圖片，新手也能輕鬆製作，加上文字淺顯易懂，收錄多位見證者成功心得，為抗病者注入一劑強心針。

會員好康還有「填問券抽獎活動」，有機會獲得暢銷作家高愛倫新書「我微笑，但不一定快樂」。透過作者剖析內心獨白，進一步了解如果此刻不美好，該怎麼過？當身邊的人得憂鬱症，該如何相處？證明憂鬱不可怕，「不快樂」更是可以說出來的事。

另外，會員購書專案推出「運動人生2.0系列」，「好好走路不會老」與「強肌伸展解痛聖經」兩書合購定價720元，聯合報會員優惠優惠價500元。想獲得最新好康資訊及優質貼心服務，歡迎加入聯合報LINE官方帳號。聯合報LINE官方帳號可於LINE主頁搜尋「@ugood」或點擊連結：http://bit.ly/udn_ugood立即加入，共享幸福人生。

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