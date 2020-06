Montblanc發起全球書寫運動 以文字朝內在緩慢探索找平衡

疫情時刻,全球不同區域的穩定程度不同。無論是控制得當進入「後疫情時代」的國家如台灣、紐西蘭,或仍處擴散狀態的多數國家,如何與未知和不安共處,找回內外在平衡,成為2020年重要課題。萬寶龍(Montblanc)今日透過ZoomMeeting的形式,邀請GQ英國版編輯Dylan Jones主持會議,並有中國作家馮唐、英國書法家Seb Lester,萬寶龍全球創意總監Zaim Kamal,再邀請全球媒體參與一場Power of Writing的網路會議,探討書寫的力量。

這場網路會議中,以著作「萬物生長」知名的中國作家馮唐表示,創造全新事物、療癒、找到心靈上的出口,是書寫對他帶來的三項助益;萬寶龍全球創意總監Zaim Kamal也表示,手寫的好處就在於,可以讓人思緒變慢,更加專注於想法,進而檢視自己的錯誤或創意,並在不同想法中重新找回心靈的平衡。最後再由身兼字體設計師與書法家Seb Lester,親自示範數個英文字母的花式書寫技巧,最後拼湊成PLAY的字樣,療癒之外也讓人萌生好好寫字的念頭。