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Montblanc發起全球書寫運動 以文字朝內在緩慢探索找平衡

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
在疫情最嚴重的義大利米蘭，萬寶龍變在大型戶外看板上以文字代替圖像，象徵為城市注入復甦能量。圖 / Montblanc提供。
在疫情最嚴重的義大利米蘭，萬寶龍變在大型戶外看板上以文字代替圖像，象徵為城市注入復甦能量。圖 / Montblanc提供。

疫情時刻，全球不同區域的穩定程度不同。無論是控制得當進入「後疫情時代」的國家如台灣、紐西蘭，或仍處擴散狀態的多數國家，如何與未知和不安共處，找回內外在平衡，成為2020年重要課題。萬寶龍（Montblanc）今日透過ZoomMeeting的形式，邀請GQ英國版編輯Dylan Jones主持會議，並有中國作家馮唐、英國書法家Seb Lester，萬寶龍全球創意總監Zaim Kamal，再邀請全球媒體參與一場Power of Writing的網路會議，探討書寫的力量。

這場網路會議中，以著作「萬物生長」知名的中國作家馮唐表示，創造全新事物、療癒、找到心靈上的出口，是書寫對他帶來的三項助益；萬寶龍全球創意總監Zaim Kamal也表示，手寫的好處就在於，可以讓人思緒變慢，更加專注於想法，進而檢視自己的錯誤或創意，並在不同想法中重新找回心靈的平衡。最後再由身兼字體設計師與書法家Seb Lester，親自示範數個英文字母的花式書寫技巧，最後拼湊成PLAY的字樣，療癒之外也讓人萌生好好寫字的念頭。

事實上，早從疫情蔓延全球開始，萬寶龍先在5月中發起「#ToThoseOutside」活動，將北美地區精品專賣店的外窗變身留言板，以手寫文字傳達對抗疫英雄們的感念；而自6月初始，書寫愛好者更可參與一項由萬寶龍Mark Makers與具影響力人士所發起的「日常書寫挑戰」，參與者都能以自己原創、創意的方式，自由書寫、並在社群軟體中加入#InspireWriting的hashtag字樣，向世界發聲；假使為萬寶龍相中，更有機會被分享於萬寶龍官方instagram帳號上，以文字或創意傳遞信念，無遠弗屆。

美國博學家Benjamin Franklin曾說，寫下值得一讀的事物，亦或做些值得被寫下的事物吧（Either write something worth reading or do something worth writing）。圖 / Montblanc提供。
美國博學家Benjamin Franklin曾說，寫下值得一讀的事物，亦或做些值得被寫下的事物吧（Either write something worth reading or do something worth writing）。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍全球創意總監Zaim Kamal表示，手寫的好處在於可讓人思緒變慢、更加專注於想法，進而檢視自己的錯誤或創意。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍全球創意總監Zaim Kamal表示，手寫的好處在於可讓人思緒變慢、更加專注於想法，進而檢視自己的錯誤或創意。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍近期發起以 #InspireWriting為hashtag的全球書寫活動，重新找回心靈與內在的平衡。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍近期發起以 #InspireWriting為hashtag的全球書寫活動，重新找回心靈與內在的平衡。圖 / Montblanc提供。

書寫 疫情

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