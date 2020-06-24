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GUCCI永康街藝術牆只到七月底 趁著連假快來打卡吧！

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
OFF THE GRID系列。圖／GUCCI提供
OFF THE GRID系列。圖／GUCCI提供

前幾天本報獨家報導位於台北永康街的GUCCI Art Wall藝術牆即將因為都更而消失，而今日GUCCI也正式發布最後一次的藝術牆主題和預計的結束日，邀請大家把握連假時間，到永康街打卡留念。

這次藝術牆全新的主題是GUCCI最新推出的OFF THE GRID系列廣告，由曾榮獲奧斯卡金像獎最佳女主角、製片人、作家兼社會運動者珍芳達（Jane Fonda）演出，廣告畫面特別安排都市居民在高樓林立的水泥叢林間選擇自然主義樹屋生活方式，象徵著人們渴望逃離傳統制式生活，享受與外界隔離並遠離日常的體驗，也呼應OFF THE GRID系列商品選用再生、有機與生物基材料製成的永續概念。這個主題也是永康街GUCCI Art Wall藝術牆的告別作，預計到7月底，之後GUCCI會再於台北另尋他處作為藝術牆地點。

2018年11月，GUCCI Art Wall藝術牆進駐台北永康街，成為繼紐約、米蘭、倫敦、上海、香港後全球第6座參與藝術牆城市，當時首波主題為DIY Knitwear，還特別邀請了台灣國寶級的手繪電影海報老師傅顏振發在牆面上呈現英國藝術家Alex Merry的作品，蔚為話題。此後歷經了希望響鐘-齊心眾力Chime for Change – To Gather Together、2019早秋形象廣告、GUCCI宣言MANIFESTO、2019秋冬形象廣告、MÉMOIRE D’UNE ODEUR香氛5大主題，現在隨著第6個主題OFF THE GRID系列的登場，也可視為呼應了台北做為第6座GUCCI Art Wall藝術牆城市的完美告別。

希望響鐘-齊心眾力Chime for Change – To Gather Together。圖／GUCCI提供
希望響鐘-齊心眾力Chime for Change – To Gather Together。圖／GUCCI提供
2019早秋形象廣告。圖／GUCCI提供
2019早秋形象廣告。圖／GUCCI提供
2019秋冬形象廣告。圖／GUCCI提供
2019秋冬形象廣告。圖／GUCCI提供
GUCCI宣言MANIFESTO。圖／GUCCI提供
GUCCI宣言MANIFESTO。圖／GUCCI提供
MÉMOIRE D’UNE ODEUR香氛。圖／GUCCI提供
MÉMOIRE D’UNE ODEUR香氛。圖／GUCCI提供
2018年11月，GUCCI Art Wall藝術牆進駐台北永康街，特別邀請了手繪電影海報老師傅顏振發在牆面上呈現英國藝術家Alex Merry的作品。圖
2018年11月，GUCCI Art Wall藝術牆進駐台北永康街，特別邀請了手繪電影海報老師傅顏振發在牆面上呈現英國藝術家Alex Merry的作品。圖

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