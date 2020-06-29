英國V&A博物館購藏台灣AKACHEN純鈦禪意珠寶

文 / AKACHEN 提供

見證當代珠寶進化里程碑

2020年春天，享譽全球的英國Victoria and Albert Museum(通稱V&A博物館)正式將台灣珠寶設計師品牌AKACHEN創作的一件純鈦藝術珠寶納入館藏。這件以木蘭花為創作主題的純鈦立體雕塑珠寶，不僅傳承珠寶手工藝術，亦展現了最前端的純鈦技術演進趨勢；以當代珠寶應用美學融入深湛的東方哲學，讓這件別具禪意的珠寶藝術品成為英國V&A博物館首次購藏的台灣設計師作品。

木蘭純鈦立體雕塑珠寶。 圖／AKACHEN 提供
木蘭純鈦立體雕塑珠寶。 圖／AKACHEN 提供

這件藝術珠寶以精湛工藝技術運用純鈦打造為立體雕塑，呈現枝枒之上優雅木蘭花由含苞至盛放的精采生命歷程，取下花朵與花苞可分別作為胸針、耳環配戴，充滿禪意的純鈦雕塑裝置藝術，轉化為生活中隨時可賞玩的雅緻藝術。

木蘭胸針及耳環。 圖／AKACHEN 提供
木蘭胸針及耳環。 圖／AKACHEN 提供

V&A博物館的收藏方針，著重於詮釋文化歷史傳承，以及反映當代價值和品味變化的藝術、設計。館藏以工藝美術、裝置及應用藝術品為主，蒐羅從古至今歐洲珠寶各時期的代表作品超過三千件珠寶，吸引許多人特別前來朝聖。

蜻蜓胸針。 圖／AKACHEN 提供
蜻蜓胸針。 圖／AKACHEN 提供

AKACHEN的創作，完美契合了館方對於藏品的期待。AKACHEN藝術總監陳智權表示，「在歷史傳承上，我們的作品見證了亞洲當代珠寶工藝發展的歷程。我們使用的工法傳承了幾世紀以來的工作室模式，不量產，作品皆由設計師與師傅攜手完成。在技術創新上，我們靈活使用純鈦（99.9%）金屬，堅硬的金屬在我們對化學、電壓、溫度與氣壓的精密處理下，產生多光澤的色彩以及柔軟度。」

蝴蝶戒指。 圖／AKACHEN 提供
蝴蝶戒指。 圖／AKACHEN 提供

在美感的表現上，AKACHEN不僅重新詮釋法國Art Nouveau（新藝術運動），注入禪的元素，更與英國的Arts & Crafts Movement（美術工藝運動）的人性化訴求有著異曲同工之妙。

新藝術運動是十九世紀至二十世紀初期在法國高度發展的裝飾性藝術風格，深受日本版畫影響，創作中使用柔軟彎曲的線條，珠寶設計則取材於大自然，花朵、蝴蝶、蜻蜓等是常見的主題。在AKACHEN累積30年的創作中，這些素材也一直深受藝術總監陳智權喜愛。自幼皈依佛教，和長年在書法、花藝，茶道之中的學習浸潤，使陳智權的作品自然而然展現東方禪文化的意境，在藝術創作表現上以靜逸空寂鋪陳禪意留白之間的對話。

蝴蝶胸針。 圖／AKACHEN 提供
蝴蝶胸針。 圖／AKACHEN 提供

至於美術工藝運動則出現在十九世紀後期的英國，為反映當時過度注重工業化的社會而出現的設計改革運動。作品強調人性化的美而非機器化，秉持著相同的精神， AKACHEN堅持手工打造每一件作品，在細節上顯現手工藝術。

AKACHEN的作品，充分詮釋了在一個越來越機器化的經濟社會中，無法被取代的是人性化的精神與美的價值。同時，在全球化的浪潮下，設計與藝術創作得以融合東西方文化精髓，蛻變出嶄新的時代風華。

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