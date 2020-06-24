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義大利網紅Chiara性感露酥胸 力挺FENDI的California Sky系列上市

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
時尚部落客界的首富Chiara Ferragni性感演繹 FENDI的California Sky系列和先生Fedez放閃。圖／取自IG
時尚部落客界的首富Chiara Ferragni性感演繹 FENDI的California Sky系列和先生Fedez放閃。圖／取自IG

時尚部落客界的首富Chiara Ferragni和先生Fedez時常在IG放閃，今天兩人又詮釋了FENDI隆重推出的California Sky系列，一舉成為全球首穿情侶裝範本。

這系列照片雖然少了兩人Q萌可愛的兒子Leone Lucia入鏡，但Chiara大方秀出好身材和Fedez一起啃冰棒的畫面，相當消暑，Chiara身上的包款是Baguette系列大、小尺寸的搭襯；在此之前，蕭敬騰和韓星金多美、朴信惠也都曾穿著California Sky系列出席活動，這是FENDI 2020早秋和洛杉磯視覺藝術家Joshua Vides的合作，他以標誌性的麥克筆筆觸打造2D錯視效果的趣味，也成為穿搭的炫目焦點。這是FENDI創意總監Silvia Venturini Fendi與Joshua Vides的二度合作，除了黑白兩色之外，加州海岸魔幻的天藍色、紫藤色，也交錯其中，品牌發源地的羅馬天空也轉變為花卉印花，FENDI Stamp圓形標章圖案則廣泛運用於配件。

California Sky系列包括尼龍風衣、壓花圖案車褲、簡約針織衫、洋裝等，品牌經典Peekaboo和Baguette手袋系列，也都以Joshua Vides的黑白2D錯視效果設計，其中的Peekaboo包款在黑白兩色麥克筆線條中，以車縫線和滾邊細節，將躲貓貓的字面原意發揮到極致，線條簡練且富於視覺張力，全系列6月25日上市。

FENDI California Sky Peekaboo，17萬4,000元。圖／FENDI提供
FENDI California Sky Peekaboo，17萬4,000元。圖／FENDI提供
Chiara Ferragni和先生Fedez穿FENDI California Sky系列放閃。圖／取自IG
Chiara Ferragni和先生Fedez穿FENDI California Sky系列放閃。圖／取自IG
Chiara Ferragni搭配FENDI California Sky的Baguette手袋。圖／取自IG
Chiara Ferragni搭配FENDI California Sky的Baguette手袋。圖／取自IG
FENDI California Sky Mini Mon Tresor水桶包，63,900元。圖／FENDI提供
FENDI California Sky Mini Mon Tresor水桶包，63,900元。圖／FENDI提供
朴信惠身穿FENDI的California Sky系列出席電影「Alive」宣傳活動。圖／FENDI提供
朴信惠身穿FENDI的California Sky系列出席電影「Alive」宣傳活動。圖／FENDI提供
Chiara Ferragni放送性感詮釋FENDI California Sky系列。圖／取自IG
Chiara Ferragni放送性感詮釋FENDI California Sky系列。圖／取自IG
FENDI California Sky Peekaboo，17萬4,000元。圖／FENDI提供
FENDI California Sky Peekaboo，17萬4,000元。圖／FENDI提供
FENDI California Sky Travel Case男士行李箱，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI California Sky Travel Case男士行李箱，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI California Sky Colibri設計高跟鞋，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI California Sky Colibri設計高跟鞋，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI California Sky系列於6月25日上市。圖／FENDI提供
FENDI California Sky系列於6月25日上市。圖／FENDI提供
FENDI California Sky Belt Baguette，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI California Sky Belt Baguette，價格店洽。圖／FENDI提供
Chiara Ferragni搭配FENDI California Sky的服裝與Baguette手袋。圖／取自IG
Chiara Ferragni搭配FENDI California Sky的服裝與Baguette手袋。圖／取自IG
金多美在登上韓國版W雜誌時，演繹FENDI的California Sky系列。圖／取自IG
金多美在登上韓國版W雜誌時，演繹FENDI的California Sky系列。圖／取自IG
Chiara Ferragni和先生Fedez穿FENDI California Sky系列放閃。圖／取自IG
Chiara Ferragni和先生Fedez穿FENDI California Sky系列放閃。圖／取自IG
FENDI California Sky男士設計腰包，43,500元。圖／FENDI提供
FENDI California Sky男士設計腰包，43,500元。圖／FENDI提供
FENDI California Sky Baguette，10萬元。圖／FENDI提供
FENDI California Sky Baguette，10萬元。圖／FENDI提供

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