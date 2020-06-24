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義大利網紅Chiara性感露酥胸 力挺FENDI的California Sky系列上市
時尚部落客界的首富Chiara Ferragni和先生Fedez時常在IG放閃，今天兩人又詮釋了FENDI隆重推出的California Sky系列，一舉成為全球首穿情侶裝範本。
這系列照片雖然少了兩人Q萌可愛的兒子Leone Lucia入鏡，但Chiara大方秀出好身材和Fedez一起啃冰棒的畫面，相當消暑，Chiara身上的包款是Baguette系列大、小尺寸的搭襯；在此之前，蕭敬騰和韓星金多美、朴信惠也都曾穿著California Sky系列出席活動，這是FENDI 2020早秋和洛杉磯視覺藝術家Joshua Vides的合作，他以標誌性的麥克筆筆觸打造2D錯視效果的趣味，也成為穿搭的炫目焦點。這是FENDI創意總監Silvia Venturini Fendi與Joshua Vides的二度合作，除了黑白兩色之外，加州海岸魔幻的天藍色、紫藤色，也交錯其中，品牌發源地的羅馬天空也轉變為花卉印花，FENDI Stamp圓形標章圖案則廣泛運用於配件。
California Sky系列包括尼龍風衣、壓花圖案車褲、簡約針織衫、洋裝等，品牌經典Peekaboo和Baguette手袋系列，也都以Joshua Vides的黑白2D錯視效果設計，其中的Peekaboo包款在黑白兩色麥克筆線條中，以車縫線和滾邊細節，將躲貓貓的字面原意發揮到極致，線條簡練且富於視覺張力，全系列6月25日上市。
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