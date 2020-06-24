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熱天不擦汗 當心消不掉的白色斑塊上身

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
皮膚科醫師提醒，如果任憑汗水悶在衣服下，相當有利於皮屑芽孢菌在皮膚滋生，後續將導致汗斑產生。本報資料照。
皮膚科醫師提醒，如果任憑汗水悶在衣服下，相當有利於皮屑芽孢菌在皮膚滋生，後續將導致汗斑產生。本報資料照。

最近氣溫動輒超過攝氏36度以上，在戶外太陽下，沒幾分鐘就滿身大汗。要小心，如果任憑汗水悶在衣服下，相當有利於皮屑芽孢菌在皮膚滋生，後續將導致汗斑產生。皮膚科醫師提醒，汗斑是黴菌感染引起，如果沒有治療可能越長越大範圍，而且痊癒後還會留下淺色的斑塊，是沒有辦法完全恢復原膚色的。

趙昭明皮膚科診所院長趙昭明表示，汗斑又叫做花斑、變色糠疹，由皮屑芽孢菌引起，是體表黴菌感染的一種，一年四季都可能發生，又以夏天最明顯。如果身體密閉在衣物之下，流汗又沒擦乾，如此乾了又濕、濕了又乾，就很容易產生，好發於背部、頸部、腋下、軀幹、胯下。

趙昭明表示，每個年齡層的人都可能長汗斑，以青春期學生最常見，因為運動量較大、流汗較多，而且有些學校運動服材質較不利於吸濕排汗。至於臉上的汗班，以小學生比較常見，這可能是因為小孩比較不修邊幅，臉上流汗沒有擦乾所致。

趙昭明表示，汗斑有三種顏色，包括粉紅、咖啡、白色，可能同時並存。如果沒有妥善治療，雖然不會傳染給其他人，卻會在身體上擴張範圍，很可能會越長越大塊，或是融合為一大片。建議在小範圍時就好好治療，透過口服和外用的抗黴菌藥物，通常在三週到一個月就能痊癒，狀況較嚴重者，大約兩個月也能治好。

趙昭明表示，當汗斑進入穩定狀態，會呈現略淺於膚色的斑塊，看起來白白的，這代表皮膚已經脫色，再曬也曬不黑，也無法恢復原本的膚色。要避免汗斑產生，最重要的就是保持乾爽，建議夏天時要穿著透氣、吸汗的衣服，如果發現身上局部汗水未乾，建議用清潔的手帕擦乾，不讓黴菌有機可乘。

黴菌 皮屑

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