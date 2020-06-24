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最低36折起！康是美限量推8款「振興券3000元早鳥預購超值組」
力挺振興三倍券，康是美限時加碼推出「振興券3,000元早鳥預購超值組」，共推出8款早鳥預購超值組，包括雅漾、AHC、珂潤、一家人、老協珍、葡萄王、佳麗寶、資生堂專櫃等明星商品組合，再加上隨機出貨的MOOMIN蘑菇傘，每組限量500組，使用整份3,000元紙本振興三倍券就可買到最高市價超過8,000元的藥妝好物一組，相當於最低36折起，將於6月24日至7月5日開放限量預購，7月15日至8月4日以整份3,000元紙本振興三倍券付款取貨。
康是美「振興券3,000元早鳥預購超值組」包括資生堂怡麗絲爾保濕組，內含資生堂怡麗絲爾超澎彈保濕組Ⅰ X 2、安耐曬金鑽12ml X 2、化妝棉、MOOMIN蘑菇傘，市價4,289元、整份3,000元紙本振興三倍券購買相當於7折；雅漾全套明星保養組內含舒護活泉水150ml、24H全效活泉保濕精華30ml、24H玻尿酸保濕精華露200ml、舒護活泉潔膚凝膠125ml、24H全效活泉保濕精華乳清爽型40ml、醒膚長效保濕面膜50ml、MOOMIN蘑菇傘，市價6,800元、整份3,000元紙本振興三倍券購買相當於45折；AHC無暇保養明星組內含無瑕煥白禮盒組、瞬效保濕B5潔顏乳180ml、積雪草修護機能水120ml、積雪草修護安瓶精華30ml、積雪草全能修護霜50g、神經醯胺生物纖維面膜（海茴香保濕）5片裝、神經醯胺賦活面膜（濱海刺芹緊緻）5片裝、MOOMIN蘑菇傘，市價8,382元、整份3,000元紙本振興三倍券購買相當於36折。
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