免費送「油雞飯」！南台灣首間「了凡」進駐高雄　

來自新加坡的「了凡油雞飯‧麵」，繼台北、桃園等地之後，將於7月1日正式進駐新光三越高雄左營彩虹市集，開設南台灣首間門市。為慶祝新店開幕，開幕首兩週，只要點購任一主食，就贈送「招牌油雞飯兌換券」，現賺158元。

自新加坡起家的「了凡」，店內供應有油雞、叉燒等不同的麵、飯組合，已經連續4年獲得新加坡米其林一星的肯定，也被譽為世界最便宜的米其林一星。2016年時，了凡首度登台，並且持續拓點，目前在HOYII北車站、松山車站、台北101、桃園機場等地均有門市，並同樣供應招牌的油雞、叉燒、燒肉、排骨等餐點。其中代表性的油雞，也曾創下單日銷售500隻的成績。

即將開幕的高雄左營店，位於彩虹市集4樓，乃是了凡在台的第6間分店，也是南台灣首間分店。為慶祝開幕7月1日至7月14日期間，只要點購任一主食，就贈送油雞飯兌換券，可供下次用餐使用。

另外7月1日至10月11日期間，凡於全台了凡消費滿400元，即可獲得抽獎券，有機會獲得空氣清靜機、變頻空調等禮品。7月15日至8月31日期間，持振興三倍券者，消費滿200就送200元現金券、滿500元送500元現金券，優惠無上限。