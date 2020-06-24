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打造地區微型百貨！統一集團全台首家「Simple-Fit概念店」台中登場
端午連假台中的消費者又有新去處！統一集團首家以地區微型百貨為概念的「Simple－Fit」複合概念店將於6月27日在台中開幕，整合7－ELEVEN、康是美、BEING fit等3大品牌提供一站到位的全方位服務，打造台中新生活地標，開幕期間祭出多項限定優惠。
「Simple－Fit」複合概念店採用簡潔弧形設計風格，其中清爽色系的7－ELEVEN門店以輕盈流暢線條貫穿室內外空間，店內設有Simple－Fit商品專區、博客來專區、CITY PRIMA及烘焙專區。
康是美Simple－Fit主題專區有專業藥師可諮詢，並引進眾多彩妝品牌、內衣專櫃，更依商圈特性在進門處設置了時尚搶眼的香水體驗區，展現法式優雅氣息。
位於二樓的BEING fit為精緻的運動空間，設有重訓、有氧器材、自由重量訓練區、多功能團班訓練區及淋浴間，除了有專業教練規畫課程之外，更推出「Simple－Fit」期間限定團體課程，以多站的循環式訓練，達到啟動訓練、雕塑身型及自身體重訓練 。
慶祝「Simple－Fit」複合概念店開幕，店內期間限定推出多項優惠活動，包括6月27、28日7－ELEVEN CITY TEA四季青春茶及CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買1送1，6月27日至7月2日消費滿100元可參加抽獎；康是美6月27、28日消費不限金額可享88折，6月27日至7月2日每天推出限量排隊價商品；6月27日至7月31日BEING fit推出新客限定教練課程體驗價650元，指定會籍每月588元起、限量711名。
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