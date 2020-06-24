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G-Shock聯手林俊傑潮牌SMG 讓黑色腕表帥出新高度 海外粉絲直呼「跪求代買！」
G-Shock循著先前與余文樂個人品牌Madness合作方式，此次找來同樣是由藝人林俊傑自創的潮牌SMG聯名，推出全黑色系的表款。連林俊傑也在個人IG搶先配戴示範，讓海外粉絲直呼「跪求代買！」
和潮流圈關係深厚的林俊傑，同時也是G-Shock的品牌好友之一，再加上他自創的潮牌SMG近期在台北開新店，因此促成了此次的聯名合作。G-Shock選用DW-6900BB系列，在這90年代熱銷的經典表款上，以Resurgence（進階）為題，融合款式獨特的霧黑質材，並於表帶上印製不對稱的Resurgence字句概念以及能象徵SMG品牌迷彩壓紋。從表帶、表盤以及表殼，甚至是特殊的包裝都為黑色，整體風格低調沈穩。預計6月26日在SMUDGEstore台北店及G-SHOCK store TAIPEI獨家販售，限量300只。
而創作出無數熱門電子遊戲與遊戲機的日本SEGA今年迎來60周年，則找來SEIKO推出聯名紀念表款，推出黑、銀雙色，皆採用不鏽鋼材質打造。特別之處能在表盤上見到，在三個計時表圈的邊緣及測速儀上的60數字，都利用了SEGA招牌的的藍色呈現。同時呼應3點鐘位置的SEGA品牌名稱，表扣位置也有Logo雷射刻印，表背則是顯眼的GOSEGA字樣與編號。目前已知黑色款限量400只，銀色款則為800只，將於今年8月下旬銷售。
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