史上最低1.5折破盤！台北凱撒「早餐價入住」快閃優惠

國旅熱潮始終沒有燒向台北飯店，即將到來的「安心旅遊」補助與「三倍振興券」成為北區飯店最後希望。台北凱撒大飯店為此再推最後一波強檔壓軸優惠，暑假期間平日(周一到周四)，來電預約精緻客房只要1,200元起，周五1,500元，假日1,800元，搭配安心旅遊補助，等於暑假期間平日每房只要200元(不含早)。

此外，還殺出史上最低優惠「以早餐價入住」。台北凱撒於官網加碼推出「每周三 一日快閃活動」，7~8月的每周三，精緻雙人房平日每晚1,605元起，含兩客早餐，是史上最低1.5折的破盤優惠價。搭配使用安心旅遊補助，等於僅需花費買一送一的早餐價605元即可免費入住，每日限量三間。

台北凱撒大飯店於今年耗資千萬全新改裝的「精緻客房」，融入現代簡潔的獨創設計風格與配備升級，將於7月底以全新樣貌迎客。