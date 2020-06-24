台中三井LaLaport 2022見客 270品牌進駐距車站僅6分鐘

台中又有全新商場進駐了，三井不動産集團持續在台投資，目前已有5座商業設施的三井，除了已開幕營運的MITSUI OUTLET PARK林口、台中港，以及預計2022年開幕的台南之外，區域型購物中心品牌Mitsui Shopping Park LaLaport，首座位於台北南港已在去年5月動工，位於台中市東區的LaLaport台中，在今日舉行動土儀式，目標預計2022年下半年開幕。

三井不動産集團去年與台灣糖業公司簽訂地上權契約，Mitsui Shopping Park LaLaport台中開發案位處於台中市東區，距離台鐵台中車站步行僅需約6分鐘。周圍5公里商圈內約有100萬人口數，車程30分鐘商圈含括約有220萬的居住人口。