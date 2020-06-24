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台中三井LaLaport 2022見客 270品牌進駐距車站僅6分鐘

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
Mitsui Shopping Park LaLaport台中預計2022下半年開幕。圖／三井不動產提供
Mitsui Shopping Park LaLaport台中預計2022下半年開幕。圖／三井不動產提供

台中又有全新商場進駐了，三井不動産集團持續在台投資，目前已有5座商業設施的三井，除了已開幕營運的MITSUI OUTLET PARK林口、台中港，以及預計2022年開幕的台南之外，區域型購物中心品牌Mitsui Shopping Park LaLaport，首座位於台北南港已在去年5月動工，位於台中市東區的LaLaport台中，在今日舉行動土儀式，目標預計2022年下半年開幕。

三井不動産集團去年與台灣糖業公司簽訂地上權契約，Mitsui Shopping Park LaLaport台中開發案位處於台中市東區，距離台鐵台中車站步行僅需約6分鐘。周圍5公里商圈內約有100萬人口數，車程30分鐘商圈含括約有220萬的居住人口。

LaLaport台中以「for the Vivid Colors of Life」為設計概念，共分為C棟與E棟，樓地板面積近6萬坪、營業面積超過2萬坪。C棟融入緊鄰的湧泉公園綠意作為視覺設計元素，而E棟設計取自與台中市民生活貼近的建國市場紅磚外牆。二棟商場建築以天橋串聯，方便民眾更輕鬆在兩棟商場移動。規劃約有270家店舖，包含國際流行品牌、生活消費品牌、超市、大型娛樂設施，C棟與E棟都規劃了美食街，預計引進初次來台展店以及在地知名餐飲品牌進駐。

Mitsui Shopping Park LaLaport台中外觀示意圖。圖／三井不動產提供
Mitsui Shopping Park LaLaport台中外觀示意圖。圖／三井不動產提供
Mitsui Shopping Park LaLaport台中外觀示意圖。圖／三井不動產提供
Mitsui Shopping Park LaLaport台中外觀示意圖。圖／三井不動產提供

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