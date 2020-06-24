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奶酥控快衝！「正面奶酥」台中首登場連假快閃新光三越

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
來自高雄的「正面奶酥」，被稱為難等的網購排隊商品。圖／摘自正面奶酥粉專
來自高雄的「正面奶酥」，被稱為難等的網購排隊商品。圖／摘自正面奶酥粉專

被稱為最難等的網購、來自高雄的「正面奶酥」，去年與新光三越旗下品牌「好好集」合作，在台北信義區快閃7天，因為超難買的特性，引發信義區排隊潮。今年好好集再度與正面奶酥攜手合作，首度在中台灣登場，於6/24至6/28端午連假期間在新光三越台中中港店推出5天快閃，讓中台灣的奶酥控就近朝聖金黃酥脆的現烤奶酥厚片吐司。

以手工奶酥醬聞名的「正面奶酥」，被愛好者形容其「奶酥入口即化，口感較其他奶酥來得不死甜、也不油膩，好吃到會舔盤」平均訂購等待時間超過2個月以上，號稱最難買到網購排隊商品。而不定時快閃販售的隱藏版商品「現烤奶酥厚片吐司」，每每推出便吸引大批人潮。

正面奶酥於6/24至6/28端午連假期間，現身新光三越台中中港店B2好好集櫃上，推出現點現做奶酥厚片吐司、每份70元，每人限購2份，每日限量販售，首度快閃台中第一天，櫃上即出現排隊潮。

「正面奶酥」6/24至6/28端午連假期間在新光三越台中中港店快閃，「現烤奶酥厚片吐司」每片70元，每人限購2份。圖／新光三越好好集提供
「正面奶酥」6/24至6/28端午連假期間在新光三越台中中港店快閃，「現烤奶酥厚片吐司」每片70元，每人限購2份。圖／新光三越好好集提供
來自高雄的「正面奶酥」，被稱為難等的網購排隊商品。圖／新光三越好好集提供
來自高雄的「正面奶酥」，被稱為難等的網購排隊商品。圖／新光三越好好集提供
「正面奶酥」在新光三越台中店快閃首日，吸引消費者排隊購買。圖／新光三越好好集提供
「正面奶酥」在新光三越台中店快閃首日，吸引消費者排隊購買。圖／新光三越好好集提供

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