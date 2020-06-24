「ITF線上旅展」懶人包／2大亮點+12大必搶商品

亞洲最具知名、台灣最大旅展ITF台北國際旅展，今年首度推出「線上旅展」，主辦單位台灣觀光協會整合旅遊業者，規劃兩大主題優惠專區「台北輕奢旅」、「全台防疫行」，展期自6/29~9/30，適逢暑假即將到來，想一次搶到最划算旅遊商品，請看以下整理的「線上旅展懶人包」。

ITF首次推出的線上旅展，有兩大亮點，一是「限量組合」，適合懶人旅行，一次買齊配套；二是6月29日中午12時至7月6日中午12時的「限時搶購」，限時7天，為刺激買氣的激殺好康全出列，要注意，以上皆是限量商品，售完為止。

線上旅展必搶整理包：

1.台北國賓大飯店「台北國賓雙城遊」：即日起至7/5推出「國賓雙城遊」住房專案，凡至國賓飯店官網預定任一館別住宿一晚，即贈送國賓聯合住宿券一張，原價20,098元、旅展價3,600元。

2.台北101觀景台門票(1大2小)+雙層巴士券。原價費950元、旅展價150元。

3.城市商旅德立莊飯店西門館+打狗霸雙人鍋物吃到飽：西門町輕旅行2天1夜，原價11,196元、旅展價1,800元。

4.六福旅遊集團2020 ITF萬怡六福莊雙享假期：雙人入住六福萬怡豪華客房，加贈關西六福莊剛果藍天平日雙人住宿券壹張。原價26,043元、旅展價5,999元。

5.宏祥旅行社北台灣觀光遊程+台北鼎泰豐 (雙人同行套裝)：1500~2500元。

6.佳瑛旅行社與神同行IG網美趴趴走：網美必遊，五星住宿再送優惠大禮包，原價5,999元、旅展價3,999元。

7.永恆旅行社經典華國漫步SKYLINE：天際線登上亞洲最高天空步道(每日限額需預約)，入住台北市經典華國飯店，晚上品嘗但馬屋涮涮鍋。原價3,999元、旅展價1,999元。

8.新亞旅行社+花蓮兆品、台北貓空：北花11大景點，2天1夜原價5,500元、旅展價4,200元。

9.雄獅旅遊慕舍一泊二食：贈白酒及電影票，入住全新奢華飯店、享米其林早晚餐。原價21,978元、旅展價5,999元。

10.台北亞都麗緻宿饗之美：台北亞都麗緻大飯店雙人卓越客房住宿一晚（含早）+陽明山中國麗緻（泡湯、山泉水游泳池、健身房、娛樂室）並含雙人簡餐。原價18,192、旅展價4,399元。

11.和逸飯店、慕軒飯店「愛自己愜意遊」：一泊二食再送台灣面膜之光「提提研」面膜，下殺2.1折，慕軒飯店原價16,472元、旅展價3,599元，和逸飯店原價12,553元、特價2,599元。