保濕急救神器！香奈兒山茶花精萃修護面膜找回女人丰采

生活的腳步迅速，現代女性周旋在生活、工作、休閒中，有好好的愛自己，為自己多著想一點嗎？忙碌之於，臉上的保養想要有效率維持在最佳狀況，好好保濕滋養，以最佳狀態迎接挑戰，就得靠有效率的保養。

讓缺水的肌膚來快速保養吧！香奈兒推出全新山茶花精萃修護面膜，能在10分鐘內，就讓肌膚快速急救，從上妝前、重要約會或會議前、只要敷在臉上，或重點部位10分鐘，能迅速保濕，每天睡前也能深層修護保養。

保濕，是肌膚不分季節的重點保養關鍵，也是養成肌膚穩定、水潤的重要關鍵，但環境侵害、忙碌工作、作息不正常等，都會讓肌膚流失水分，因此持續補水修護，是讓女人展現丰采的重要因素。

香奈兒山茶花精萃修護面膜從香奈兒女士最愛的山茶花中，萃取出山茶花衍生活性成分、天然山茶花蜜蠟，並添加抗氧化的藍薑PFA、維他命原B5，讓保養成分與肌膚表皮完全結合，乳霜質地的面膜，也能滲透肌膚表層，達到舒緩修復。