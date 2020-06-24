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有櫻花跟奶貓就給讚 超美型酒吧BarWeekend夜夜是周末

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
「碧隱引蜂」（右）和「山香花露」（左）是店內推薦兩杯特調，前者以類似卡布奇諾的奶泡搭配蜂蜜、檸檬，喝來兼具濃郁和清爽感；後者則取屏東有機玫瑰花瓣、酒感輕盈，入喉更能感受到文山包種的清香。記者余承翰／攝影。
「碧隱引蜂」（右）和「山香花露」（左）是店內推薦兩杯特調，前者以類似卡布奇諾的奶泡搭配蜂蜜、檸檬，喝來兼具濃郁和清爽感；後者則取屏東有機玫瑰花瓣、酒感輕盈，入喉更能感受到文山包種的清香。記者余承翰／攝影。

金山南路上的酒吧「Old 98」一度是不少夜型人的心頭好，負責的調酒師吳韋德在結束營業後，近期悄悄移師復興南路信義路，將一方地下室的寬闊空間移入櫻花樹、春意盎然，再以茶入酒，開啟全新的「Bar Weekend」，讓夜型人從此不分平假日、夜夜是周末。

吳韋德自陳，「我是一個在工作上很怕無趣的人，不喜歡一直重複做一樣的事情，很容易感到無聊厭倦」。曾歷任於國賓飯店粵菜廳、汐止觀光夜市、王品原燒南京店的他，也是在王品時受到教育制度的影響，對服務的細節格外留心，而調酒師的工作很多元，不僅可實際觀察到客人反應，同時滿足他的服務魂。

以茶入酒是Bar Weekend的特色之一，但吳韋德反覆思考：可以如何運用茶的特質？他將茶的苦味、香氣、成色，轉化成不同元素，當成調酒配方之一，「怎麼泡茶，就怎麼製作風味茶酒」，吳韋德如是說；雖採無酒單形式，但一旦主動詢問，韋德總能流利快速地推薦當日的不同茶種搭配不同調酒，同時也能深入淺出，以風味或酒感輕重作區別，讓進階品飲者、初心者，都能輕鬆領受品飲之趣。

從經典調酒Twist而來的「山香花露」使用屏東大花農場的有機玫瑰花瓣，聞來有漂亮的玫瑰香，但喝進嘴裡的酒感卻輕盈，除了帶有蘋果汁的香氣，飲下更能感受到文山包種茶的茶香；「碧隱引蜂」使用了琴酒、梨山烏龍、抹茶、蜂蜜、檸檬、萊姆、蛋白、濃豆漿與蜂蜜氣泡水，靈感來自於碧綠色的雲朵、與蜂蜜的香氣。綿密口感來自蛋白，而舌頭和上顎的微微刺激感則起因於檸檬跟萊姆，讓清爽和濃郁在嘴中同時感受，誠神來一筆（杯）。

最後Bar Weekend還有一非關酒精的隱藏亮點，就在店內超萌、以香檳之名的幼貓「Chandon」。小貓時而大方見客黏踢踢、時而畏吵便躲在角落自尋樂趣。不少酒客都被Chandom圈粉，下次來Bar Weekend度「周末」時，或也可尋覓Chandon的身影，有貓、就給讚啦！

Bar Weekend

地點：台北市大安區信義路三段147巷18號B1（Chez nous Hotel B1）

營業時間：1930～0100（周日定休）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※飲酒過量，害人害己。

調酒「照葉林」是自日本經典調酒改版，呈現出抹茶的「umami」鮮味。記者余承翰／攝影。
調酒「照葉林」是自日本經典調酒改版，呈現出抹茶的「umami」鮮味。記者余承翰／攝影。
在地下室的一室粉櫻美景，讓空間瞬間開闊、似在春日的櫻花樹下小酌怡情。記者余承翰／攝影。
在地下室的一室粉櫻美景，讓空間瞬間開闊、似在春日的櫻花樹下小酌怡情。記者余承翰／攝影。
吳韋德除擅長以茶入酒，追求變化、在意細節的人格特質，使其調酒始終具有新鮮的變化感。記者余承翰／攝影。
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一杯美味的茶調酒是如何煉成的？箇中變化滋味多端，自成舌尖的大千世界。記者余承翰／攝影。
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除了有美味茶調酒，店貓Chandon的存在讓不少酒客也為之圈粉。記者余承翰／攝影。
除了有美味茶調酒，店貓Chandon的存在讓不少酒客也為之圈粉。記者余承翰／攝影。
名為「Chandon」的超親人店貓，是Bar Weekend的隱藏版亮點。記者余承翰／攝影。
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蜂蜜 酒駕

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