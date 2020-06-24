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東埔勝華溫泉飯店「一泊二食每人400元」 秘境避暑去

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
東埔勝華溫泉大飯店推出「穿越玉山秘境森呼吸」安心旅遊避暑輕旅行。圖／東埔勝華溫泉大飯店提供
東埔勝華溫泉大飯店推出「穿越玉山秘境森呼吸」安心旅遊避暑輕旅行。圖／東埔勝華溫泉大飯店提供

東埔勝華溫泉大飯店推出「穿越玉山秘境森呼吸」安心旅遊避暑輕旅行，共有4大優惠專案。補助優惠專案7月1日起至10月31日，政府提供每房每晚補助1000元，另可使用振興消費三倍券支付房費。

第一大優惠專案(2天1夜自由行/補助後每人只要400元起)：平日兩人成行一泊二食，補助後每人只要400元，改住兩小床每人500元，假日每人加價500元。

第二大優惠專案(3天2夜自由行/補助後每人1200元起)：平日兩人成行二泊六食，補助後每人1200元，改住二小床每人1400元，假日每人加價500元。

第三大優惠專案(親友團優惠活動/補助後每人1000元起)：平日10人以上成行，兩天一夜一泊三食，補助後每人500元，兩小床每人600元，假日每人加價500元。

第四大優惠專案(3天2夜體驗營/補助後每人2200元)：特別推出套裝行程，安排專人導覽、解說服務。平日兩人成行二泊六食，補助後每人2200元。7月至12月每周四出團，包括彩虹吊橋、情人谷、彩虹瀑布，布農族獵人射箭新體驗，以及前往玉山國家公園探秘，漫遊法拉娜步道等。

可洽勝華溫泉大飯店：049-270-1511，地址：南投縣信義鄉東埔村開高巷60號。

從八通關古道上俯瞰玉山國家公園轄區的布農部落。圖／東埔勝華溫泉大飯店提供
從八通關古道上俯瞰玉山國家公園轄區的布農部落。圖／東埔勝華溫泉大飯店提供

玉山國家公園 溫泉 自由行

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