DIOR、BURBERRY奔向古蹟與大自然 大秀場景遼闊而震撼

受到疫情影響，時裝品牌走進大自然或古蹟中辦秀，降低群聚，卻也讓遼闊的景致成為大秀的風景，DIOR將於歐洲時間7月22日在義大利萊切（Lecce）曝光2021早春度假系列，採用線上形式發表；BURBERRY則在戶外直播2021春夏系列。

DIOR將透過網路讓觀眾參與頌揚義大利普利亞（Puglia）的傳承與工藝，創意總監Maria Grazia Chiuri對這片土地懷抱深切情感，也是滋養她設計的靈感泉源，從傳統編織工藝到建築以及儀式音樂，使得DIOR選址於普利亞區、有義大利「南方佛羅倫斯」美譽的萊切發表，這是一座建在古羅馬廢墟之上的巴洛克城市，發表地點為萊切大教堂（Duomo di Lecce）廣場。DIOR也表示將嚴格遵守社交規範，以照顧此次線上大秀所有工作人員的健康為前提進行。