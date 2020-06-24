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DIOR、BURBERRY奔向古蹟與大自然 大秀場景遼闊而震撼

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
DIOR的2021早春度假系列發表地點在萊切大教堂廣場。圖／DIOR提供
DIOR的2021早春度假系列發表地點在萊切大教堂廣場。圖／DIOR提供

受到疫情影響，時裝品牌走進大自然或古蹟中辦秀，降低群聚，卻也讓遼闊的景致成為大秀的風景，DIOR將於歐洲時間7月22日在義大利萊切（Lecce）曝光2021早春度假系列，採用線上形式發表；BURBERRY則在戶外直播2021春夏系列。

DIOR將透過網路讓觀眾參與頌揚義大利普利亞（Puglia）的傳承與工藝，創意總監Maria Grazia Chiuri對這片土地懷抱深切情感，也是滋養她設計的靈感泉源，從傳統編織工藝到建築以及儀式音樂，使得DIOR選址於普利亞區、有義大利「南方佛羅倫斯」美譽的萊切發表，這是一座建在古羅馬廢墟之上的巴洛克城市，發表地點為萊切大教堂（Duomo di Lecce）廣場。DIOR也表示將嚴格遵守社交規範，以照顧此次線上大秀所有工作人員的健康為前提進行。

BURBERRY則將在9月17日於英國戶外露天場地發表2021春夏時裝，品牌表示現在「比過往任何時刻都更需要重新思考和改變，我們嚮往受大自然引領進入的美妙佳境，並著眼於戶外的純淨與樸質。」這場秀也將透過數位方式零距離呈現。BURBERRY全球創意總監Riccardo Tisci於前兩次時裝秀都取得認證為碳中和活動，本次也以相同規格進行，減少時裝秀進行中的碳排放，且降低時裝展演對環境的影響。

DIOR的2021早春度假系列發表地點在萊切大教堂廣場。圖／DIOR提供
DIOR的2021早春度假系列發表地點在萊切大教堂廣場。圖／DIOR提供
DIOR和BURBERRY都將於戶外空間分別發表2021早春度假、2021春夏系列。圖／DIOR、BURBERRY提供
DIOR和BURBERRY都將於戶外空間分別發表2021早春度假、2021春夏系列。圖／DIOR、BURBERRY提供
BURBERRY預告將在9月17日於英國戶外露天的場地發表2021春夏時裝系列。圖／BURBERRY提供
BURBERRY預告將在9月17日於英國戶外露天的場地發表2021春夏時裝系列。圖／BURBERRY提供
DIOR的2021早春度假系列發表地點在萊切大教堂廣場。圖／DIOR提供
DIOR的2021早春度假系列發表地點在萊切大教堂廣場。圖／DIOR提供

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