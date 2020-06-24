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三倍券振興號角響起！ 社交漸趨活絡催動美麗商機

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
TSUM TSUM聯名商品，一口氣祭出21個品項，從底妝、唇妝、腮紅、蜜粉、美妝工具一應俱全。 圖／ETUDE提供
TSUM TSUM聯名商品，一口氣祭出21個品項，從底妝、唇妝、腮紅、蜜粉、美妝工具一應俱全。 圖／ETUDE提供

新冠肺炎疫情重挫內需產業的情形已逐漸止血，再加上三倍券即將於7月預購、上路，振興的號角即將響起。根據經濟部統計處最新資料顯示，5月由於國內疫情趨緩，消費人潮逐漸回流，不僅餐飲、零售業減幅明顯收斂，民眾生活也逐步回歸常軌，社交活動並漸趨活絡，明顯催動美麗商機。

經濟部官員也指出，即將於端午節四天連假登場的「2020台北國際連鎖加盟暨創業大展」，此次參展廠商逼近350家，一位難求的盛況，堪稱歷年夏季展最大規模，且攤位早在開展前一個月就已爆滿，顯見廠商都已磨刀霍霍，準備搶攻後疫情商機。

經濟部官員預估，內需市場「最壞的時間點已經過去」，下半年更將逐漸回溫。

此外，有趣的是，過去幾個月因為新冠肺炎疫情影響，美容、美髮、SPA等「近身產業」也因社交距離的防疫需求，以及社交活動幾近停擺，而面臨雪崩式的業績慘跌衝擊，所幸這樣的現象，也在疫情趨緩且解封後，美麗商機也逐漸回溫。

伊麗莎白雅頓7月將推出限量版的「白茶香水迷你套組」，白色壓紋禮盒集結白茶香水、白茶花綻野玫瑰香水、白茶溫煦香草蘭香水，搭配10ml方便攜帶隨時噴灑的容量設計，三款奢華療癒的白茶系列香水，讓你在後疫情時代，可盡情享受舒心與愜意。

韓國美妝ETUDE 也在後疫情時代，推出重磅話題聯名商品，全新的迪士尼TSUM TSUM 系列準備攻佔消費者的化妝包，而品牌也預估，此頗聯名系列應可掀起2~3成的新品業績提升。

TSUM TSUM聯名商品，一口氣祭出21個品項，從底妝、唇妝、腮紅、蜜粉、美妝工具一應俱全。且因應疫情，這次推出的唇釉具有持色效果，可以單上一層後，利用衛生紙壓起多餘唇釉，接續透過衛生紙貼合唇部，輕拍蜜粉，即可達到持久不掉色的美麗唇色。

Fées法緻則以「光澤閃耀髮精露」新品搶攻後疫情時代商機，同時添加摩洛哥堅果油、辣木籽油和維他命E的髮精露，訴求同時兼具亮髮、順髮、護髮三功效。

白茶香水迷你套組。 圖／伊麗莎白雅頓提供
白茶香水迷你套組。 圖／伊麗莎白雅頓提供
光澤閃耀髮精露。 圖／Fées提供
光澤閃耀髮精露。 圖／Fées提供

疫情 衛生紙 新冠肺炎

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