德誼數位特賣會iPhone只要1折起 台大門市6月25日中午開賣
迎接端午連假，就用蘋果商品超值特賣揭開序幕！德誼數位台北台大門市自6月25日中午12時起，推出展示福利品限時限量出清，iPhone最低1折起輕鬆擁有、Apple Watch原廠錶帶3折起、高質感時尚配備Beats耳機最低500元立即入手，還有筆電展示品，限量商品售完為止。
德誼數位歡慶端午節，即日起至6月30日止，另推出Apple產品限時優惠大禮專案，凡至德誼數位攜碼申辦遠傳指定月租方案，Apple Watch指定款2折起，再贈Moshi Travel Stand for Apple Watch旅行充電座乙個。
而針對學生即將畢業、迎接人生新階段，趁還可以用學生方案的時候趕快換新筆電最划算！即日起至6月30日止，凡於德誼數位指定門市出示學生證，即享MacBook全系列限定學生優惠方案，深受果粉最喜愛的MacBook Pro現貨最低優惠折扣8.2折起，256GB版本優惠價只要40,100元。若想入手2020 MacBook Pro，德誼數位即日起開放預約，指定機款舊換新回收價再加碼2,000元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言