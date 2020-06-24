解封後必搶購！BAPE STORE®聯名COMME des GARCONS限定系列曝光

原訂今年4月要在大阪盛大開幕的BAPE STORE®與 COMME des GARCONS聯名專賣店，無奈遇到新冠疫情攪局，直到近期才曝光完整樣貌，並推出限定系列。另外，不容錯過的聯名還有New Era找來湯姆貓與傑利鼠合作，翻玩經典帽款並推出限量潮T。

全球首間的BAPE STORE®與 COMME des GARCONS專賣店，就座落於COMME des GARCONS大阪專門店中的一層，是品牌史上第一間入駐COMME des GARCONS的BAPE STORE®。店鋪設計就由川久保玲，親自操刀完成，為了紀念這一新里程碑，於是在近期曝光了限定聯名系列。以BAPE®在90年代推出的經典壓縮T恤為靈感，加上迷彩點綴，凸顯雙方品牌的DNA，甚至連服裝上標籤也是為此次合作而特別打造，提供包括連帽拉鍊外套、襯衫和壓縮T恤等聯名單品。

而同樣是許多潮流迷必備的New Era帽，這季也與經典卡通湯姆貓與傑利鼠聯手，重新詮釋9FIFTY、9FORTY帽款，還推出了一系列的聯名T恤。此次合作共推出13款帽飾，New Era在9FIFTY帽前以兩位主角的頭貼圖樣為設計，帽側分別是「TOM and JERRY」字樣，以及傑利鼠最愛的黃金起司繡章並嵌入品牌 Logo。而9FORTY帽款，有藍色、灰色、淡黃色以及丹寧材質，同樣以兩個主角逗趣的互動為設計靈感，其中2款KF高帽身款式，則是以傑利鼠吃著起司萌樣與NYC字樣做結合，極具巧思。

New Era與湯姆貓與傑利鼠合作系列T恤1,580元。圖／New Era提供

New Era與湯姆貓與傑利鼠合作系列940KF帽1,380元。圖／New Era提供

BAPE STORE®與 COMME des GARCONS聯名系列，復刻了經典壓縮T恤。圖／I.T提供

New Era與湯姆貓與傑利鼠合作系列950帽1,680元。圖／New Era提供