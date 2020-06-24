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《雖然是神經病》徐睿知太正！寶格麗、卡地亞聯手加持

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
徐睿知於《雖然是神經病但沒關係》劇中配戴卡地亞JUSTE UN CLOU釘子系列珠寶。圖／取自IG
徐睿知於《雖然是神經病但沒關係》劇中配戴卡地亞JUSTE UN CLOU釘子系列珠寶。圖／取自IG

人氣男星金秀賢退伍回歸力作《雖然是神經病但沒關係》日前於NETFLIX與韓國同步上映，被喻為今年下半年必追神劇。女主角由他同門師妹徐睿知演出個性與外表同樣冷豔的超人氣童書作家高文英。而五官精緻、氣質高雅徐睿知也立刻成為時尚品牌寵兒，除了在戲中以卡地亞深具個性魅力的珠寶詮釋外表浮誇內心叛逆的作家，在NETFLIX釋出的宣傳照與影片中則混搭寶格麗風格迥異的珠寶，展現時尚魅力。

在剛剛播出的第二集，足蹬鮮紅色高跟鞋的徐睿知一出場就吊足觀眾胃口，而半遮面僅露出下半臉的幾個鏡頭更讓人特別留意到她所配戴的卡地亞ECROU DE CARTIER系列玫瑰金耳環。承襲卡地亞一系列以螺絲、釘子為設計主軸的作品，ECROU DE CARTIER顯然以螺帽為主要設計元素，徐睿知所配戴的耳環就很清楚可以看到彷彿螺旋的溝槽裝飾整個環狀耳環，上面點綴著大小不同的螺帽。事實上，早在第一集中，徐睿知就已經先配戴JUSTE UN CLOU釘子系列的項鍊和手環演出，在第三集預告中還有最新的CLASH DE CARTIER鉚釘與巴黎釘紋耳環；接下來的演出中也絕對可以期待這位造型浮誇的童書作家配戴更多精彩的卡地亞珠寶作品登場。

除了戲裡以個性化的造型珠寶詮釋女主角，徐睿知在戲也展現深刻的時尚品味。在NETFLIX官方IG所釋出的宣傳影片和照片中，徐睿知以寶格麗經典的Diva’s Dream系列珠寶演繹優雅女人味，搭配中性風BLVGARI BLVGARI，與金秀賢、吳政世合體的照片中顯得格外動人。Diva’s Dream以獨特的扇形圖騰為最具辨識度的創作元素，靈感來自古羅馬卡拉卡拉浴場（Baths of Caracalla）的扇形馬賽克圖案，而她所配戴的BLVGARI BLVGARI系列作品則以品牌名字logo為主要設計，中性百搭，同時配戴展現珠寶穿戴趣味。

卡地亞JUSTE UN CLOU白K金鑲鑽項鍊，約12萬7,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞JUSTE UN CLOU白K金鑲鑽項鍊，約12萬7,000元。圖／卡地亞提供
BVLGARI DIVAS’ DREAM系列白金鑽石耳環，68萬5,000元。圖／寶格麗提供
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BVLGARI DIVAS' DREAM系列玫瑰金珍珠母貝鑽戒，11萬3,100元。圖／寶格麗提供
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BLVGARI BLVGARI BLVGARI系列玫瑰金耳環，85,300元。圖／寶格麗提供
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卡地亞ECROU DE CARTIER玫瑰金耳環，15萬3,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞ECROU DE CARTIER玫瑰金耳環，15萬3,000元。圖／卡地亞提供
徐睿知於《雖然是神經病但沒關係》劇中配戴卡地亞ECROU DE CARTIER系列耳環。圖／取自IG
徐睿知於《雖然是神經病但沒關係》劇中配戴卡地亞ECROU DE CARTIER系列耳環。圖／取自IG
徐睿知於《雖然是神經病但沒關係》劇中配戴卡地亞ECROU DE CARTIER系列耳環。圖／取自IG
徐睿知於《雖然是神經病但沒關係》劇中配戴卡地亞ECROU DE CARTIER系列耳環。圖／取自IG
卡地亞JUSTE UN CLOU白K金手環，約22萬4,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞JUSTE UN CLOU白K金手環，約22萬4,000元。圖／卡地亞提供
徐睿知於《雖然是神經病但沒關係》劇中配戴卡地亞ECROU DE CARTIER系列耳環。圖／取自IG
徐睿知於《雖然是神經病但沒關係》劇中配戴卡地亞ECROU DE CARTIER系列耳環。圖／取自IG
卡地亞ECROU DE CARTIER玫瑰金耳環，15萬3,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞ECROU DE CARTIER玫瑰金耳環，15萬3,000元。圖／卡地亞提供
（由左上至右下）徐睿知於《雖然是神經病但沒關係》宣傳照中配戴寶格麗珠寶，圖／取自IG @netflixtw；劇中配戴卡地亞ECROU DE CARTIER系列耳環，圖／取自IG；寶格麗Diva's Dream系列珍珠母貝鑽石戒指，圖／寶格麗提供；卡地亞ECROU DE CARTIER玫瑰金耳環15萬3,000元，圖／卡地亞提供
（由左上至右下）徐睿知於《雖然是神經病但沒關係》宣傳照中配戴寶格麗珠寶，圖／取自IG @netflixtw；劇中配戴卡地亞ECROU DE CARTIER系列耳環，圖／取自IG；寶格麗Diva's Dream系列珍珠母貝鑽石戒指，圖／寶格麗提供；卡地亞ECROU DE CARTIER玫瑰金耳環15萬3,000元，圖／卡地亞提供
徐睿知於《雖然是神經病但沒關係》宣傳照中配戴寶格麗珠寶。圖／取自IG @netflixtw
徐睿知於《雖然是神經病但沒關係》宣傳照中配戴寶格麗珠寶。圖／取自IG @netflixtw
徐睿知於《雖然是神經病但沒關係》宣傳照中配戴寶格麗珠寶。圖／取自IG @netflixtw
徐睿知於《雖然是神經病但沒關係》宣傳照中配戴寶格麗珠寶。圖／取自IG @netflixtw
徐睿知於《雖然是神經病但沒關係》劇中配戴卡地亞CLASH DE CARTIER系列耳環。圖／取自IG @netflixtw
徐睿知於《雖然是神經病但沒關係》劇中配戴卡地亞CLASH DE CARTIER系列耳環。圖／取自IG @netflixtw
徐睿知於《雖然是神經病但沒關係》宣傳照中配戴寶格麗珠寶。圖／取自IG @netflixtw
徐睿知於《雖然是神經病但沒關係》宣傳照中配戴寶格麗珠寶。圖／取自IG @netflixtw

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