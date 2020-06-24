《雖然是神經病》徐睿知太正！寶格麗、卡地亞聯手加持

人氣男星金秀賢退伍回歸力作《雖然是神經病但沒關係》日前於NETFLIX與韓國同步上映，被喻為今年下半年必追神劇。女主角由他同門師妹徐睿知演出個性與外表同樣冷豔的超人氣童書作家高文英。而五官精緻、氣質高雅徐睿知也立刻成為時尚品牌寵兒，除了在戲中以卡地亞深具個性魅力的珠寶詮釋外表浮誇內心叛逆的作家，在NETFLIX釋出的宣傳照與影片中則混搭寶格麗風格迥異的珠寶，展現時尚魅力。

在剛剛播出的第二集，足蹬鮮紅色高跟鞋的徐睿知一出場就吊足觀眾胃口，而半遮面僅露出下半臉的幾個鏡頭更讓人特別留意到她所配戴的卡地亞ECROU DE CARTIER系列玫瑰金耳環。承襲卡地亞一系列以螺絲、釘子為設計主軸的作品，ECROU DE CARTIER顯然以螺帽為主要設計元素，徐睿知所配戴的耳環就很清楚可以看到彷彿螺旋的溝槽裝飾整個環狀耳環，上面點綴著大小不同的螺帽。事實上，早在第一集中，徐睿知就已經先配戴JUSTE UN CLOU釘子系列的項鍊和手環演出，在第三集預告中還有最新的CLASH DE CARTIER鉚釘與巴黎釘紋耳環；接下來的演出中也絕對可以期待這位造型浮誇的童書作家配戴更多精彩的卡地亞珠寶作品登場。