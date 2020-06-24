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快樂是什麼味道？Happy Chopard快樂蕭邦3款香水玩疊擦
快樂，是種什麼味道呢？總會帶著歡欣愉悅的感覺吧！頂級珠寶品牌蕭邦Chopard，旗下最著名的珠寶「Happy快樂系列」，現在也化身為香水，推出全新Happy Chopard快樂蕭邦淡香精，3款不同香味，可單擦、也可疊擦，創造出屬於自己的快樂味道。
蕭邦以Happy系列，傳遞出積極樂觀的生活態度，「Do good, feel good（活得快樂，感受快樂）」為主要的精神，由樂天個性的女性調香師Dora Baghriche，設計出的快樂系列淡香精，呼應蕭邦藝術總監Caroline Scheufele的創意。
3款香味包括檸檬甜心淡香精、費利西亞玫瑰淡香精與塞維利亞柑橘淡香精，檸檬甜心以義大利南部的檸檬、佛手柑與蜜柑精油為主，結合薑、綠葉、格拉斯薄荷與甜蘋果，最後點綴橙花與小黃瓜，帶來南義的陽光與活力感。
費利西亞玫瑰則以覆盆莓、葡萄柚與粉紅胡椒為前調，中調為天然玫瑰花蕾、保加利亞玫瑰原精，打造出樂觀與迷人的香味。塞維利亞柑橘則是含有大量柑橘花、葉片、嫩枝與果實，層層推疊出細膩的香味。3款香味都可各自疊擦，彼此激盪出專屬自己的快樂香氣。
瓶身設計也有巧思，如同切割寶石的瓶身，帶來清新明亮的色調，由頂級玻璃工匠打造出香水瓶，彰顯蕭邦在珠寶上的創作造詣。
為呼應蕭邦從2013年起推動的道德採購永續計畫，快樂系列淡香精也以天然、符合道德的製程，希望3款淡香精也能為所有人帶來健康的綠色生活。
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