涼夏時尚就是這樣穿！LEVI'S曝光海莉時尚大片辣秀美腿曲線

台灣連續多天都發出高溫特報，所以怎麼穿的涼快又有型就顯得格外重要，小賈斯汀太太的海莉這次就攜手威爾史密斯兒子傑登，一同演繹LEVI'S的涼夏丹寧時尚。同樣有穿搭對策的包括了Stayreal也打造了Be Cool系列，更增加了夏日必備的防水小物。

藉由高腰設計的LEVI'S®501®原創直筒短褲，襯托海莉令人稱羨的腰臀曲線及傲人長腿。圖／LEVI'S提供

LEVI'S再度和海莉合作，天生衣架子的她，穿上高腰設計的501®原創直筒短褲，大方放送美腿曲線。此次拍攝也把海莉自然又率真的樂觀性格表露無遺，當她身穿綴有蕾絲織紋與流蘇綁繩細節的黑色公主蓬袖上衣，並搭配同色系破損設計501®貼身五分褲，小小的展露性感與浪漫的風貌，絕對是女孩們最時髦的穿搭示範。而首次加入的傑登，則演繹滿版紅鶴印花短袖襯衫及布滿鮮豔佩斯里花紋的古巴襯衫，略為Oversize的版型，混搭風格衝突的搶眼飾品，來展現他擅長的街頭潮流穿搭。

傑登利用LEVIS®棕櫚樹影的個性T恤結合卡其短褲，來展現他擅長的街頭潮流穿搭。圖／LEVI'S提供

這次推出的BBe Cool系列延續Stayreal的快樂正能量精神，以大雨後的藍天白雲概念，搭配墨鏡與主理人五月天阿信的招牌翹嘴巴俏皮圖案為主，運用於電繡寬版T恤、標語Logo T恤，還有百搭的連帽T恤等單品上。這系列強調隨興從容感，因此特別推出新款風雨衣，防風又防雨的材質讓你在雨中依舊有型，還有藍天白雲內裡的兩用傘，就算下雨也不怕壞了好心情。另有多款亮眼小物，包括手機防水袋、漁夫帽、襪子、帆布包、隨身小包…等實用品項，讓快樂能量源源不絕。

海莉身著LEVIS® 綴有蕾絲織紋與流蘇綁繩細節的黑色公主蓬袖上衣，搭配同色系破損設計501®貼身五分褲。圖／LEVI'S提供

Stayreal Be Cool系列漁夫帽1,280元。圖／Stayreal提供

Stayreal Be Cool系列隨身小包1,280元。圖／Stayreal提供

LEVI'S紅鶴印花短袖襯衫2,090元。圖／LEVI'S提供

Stayreal Be Cool系列跩跩T恤1,280元。圖／Stayreal提供

Stayreal Be Cool系列爽爽T恤1,280元。圖／Stayreal提供

Stayreal Be Cool系列風雨衣2,280元。圖／Stayreal提供