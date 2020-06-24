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涼夏時尚就是這樣穿！LEVI'S曝光海莉時尚大片辣秀美腿曲線

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
小賈斯汀太太的海莉攜手威爾史密斯兒子傑登，一同演繹LEVI'S的涼夏丹寧時尚。圖／LEVI'S提供
小賈斯汀太太的海莉攜手威爾史密斯兒子傑登，一同演繹LEVI'S的涼夏丹寧時尚。圖／LEVI'S提供

台灣連續多天都發出高溫特報，所以怎麼穿的涼快又有型就顯得格外重要，小賈斯汀太太的海莉這次就攜手威爾史密斯兒子傑登，一同演繹LEVI'S的涼夏丹寧時尚。同樣有穿搭對策的包括了Stayreal也打造了Be Cool系列，更增加了夏日必備的防水小物。

藉由高腰設計的LEVI'S®501®原創直筒短褲，襯托海莉令人稱羨的腰臀曲線及傲人長腿。圖／LEVI'S提供
藉由高腰設計的LEVI'S®501®原創直筒短褲，襯托海莉令人稱羨的腰臀曲線及傲人長腿。圖／LEVI'S提供

LEVI'S再度和海莉合作，天生衣架子的她，穿上高腰設計的501®原創直筒短褲，大方放送美腿曲線。此次拍攝也把海莉自然又率真的樂觀性格表露無遺，當她身穿綴有蕾絲織紋與流蘇綁繩細節的黑色公主蓬袖上衣，並搭配同色系破損設計501®貼身五分褲，小小的展露性感與浪漫的風貌，絕對是女孩們最時髦的穿搭示範。而首次加入的傑登，則演繹滿版紅鶴印花短袖襯衫及布滿鮮豔佩斯里花紋的古巴襯衫，略為Oversize的版型，混搭風格衝突的搶眼飾品，來展現他擅長的街頭潮流穿搭。

傑登利用LEVIS®棕櫚樹影的個性T恤結合卡其短褲，來展現他擅長的街頭潮流穿搭。圖／LEVI'S提供
傑登利用LEVIS®棕櫚樹影的個性T恤結合卡其短褲，來展現他擅長的街頭潮流穿搭。圖／LEVI'S提供

這次推出的BBe Cool系列延續Stayreal的快樂正能量精神，以大雨後的藍天白雲概念，搭配墨鏡與主理人五月天阿信的招牌翹嘴巴俏皮圖案為主，運用於電繡寬版T恤、標語Logo T恤，還有百搭的連帽T恤等單品上。這系列強調隨興從容感，因此特別推出新款風雨衣，防風又防雨的材質讓你在雨中依舊有型，還有藍天白雲內裡的兩用傘，就算下雨也不怕壞了好心情。另有多款亮眼小物，包括手機防水袋、漁夫帽、襪子、帆布包、隨身小包…等實用品項，讓快樂能量源源不絕。

海莉身著LEVIS® 綴有蕾絲織紋與流蘇綁繩細節的黑色公主蓬袖上衣，搭配同色系破損設計501®貼身五分褲。圖／LEVI'S提供
海莉身著LEVIS® 綴有蕾絲織紋與流蘇綁繩細節的黑色公主蓬袖上衣，搭配同色系破損設計501®貼身五分褲。圖／LEVI'S提供

Stayreal Be Cool系列漁夫帽1,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal Be Cool系列漁夫帽1,280元。圖／Stayreal提供

Stayreal Be Cool系列隨身小包1,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal Be Cool系列隨身小包1,280元。圖／Stayreal提供

LEVI'S紅鶴印花短袖襯衫2,090元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S紅鶴印花短袖襯衫2,090元。圖／LEVI'S提供

Stayreal Be Cool系列跩跩T恤1,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal Be Cool系列跩跩T恤1,280元。圖／Stayreal提供

Stayreal Be Cool系列爽爽T恤1,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal Be Cool系列爽爽T恤1,280元。圖／Stayreal提供

Stayreal Be Cool系列風雨衣2,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal Be Cool系列風雨衣2,280元。圖／Stayreal提供

LEVI'S雕花綁帶公主袖上衣2,490元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S雕花綁帶公主袖上衣2,490元。圖／LEVI'S提供

古巴 高溫

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