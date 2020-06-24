朴燦烈、金宇彬登雜誌封面 OMEGA PANERAI腕表魅力助攻

時尚娛樂人物的一舉一動總讓人多所留心，韓國男子團體EXO的朴燦烈和男星金宇彬，近期分別登上兩本韓國男性時尚雜誌封面，並不約而同配戴上專業高級運動男表，各自演繹當代男性的時髦風格魅力。

金宇彬由於抗癌成功，去年年底重返螢光幕，好氣場與好氣色讓他重新受到多方關注，並接到大量代言廣告，積極維持健身習慣的他，近期更正在拍攝新片工作中。雜誌封面中他配戴上了歐米茄（OMEGA）2020年的新款007聯名海馬專業潛水腕表。以二級鈦金屬打造的42毫米表殼，細節設計並曾徵詢過007演員Daniel Craig的意見，散發陽剛的軍事風格，一如金宇彬也在雙封面設計裡，同時演繹的腕表的斯文與陽剛特性。