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朴燦烈、金宇彬登雜誌封面 OMEGA PANERAI腕表魅力助攻
時尚娛樂人物的一舉一動總讓人多所留心，韓國男子團體EXO的朴燦烈和男星金宇彬，近期分別登上兩本韓國男性時尚雜誌封面，並不約而同配戴上專業高級運動男表，各自演繹當代男性的時髦風格魅力。
金宇彬由於抗癌成功，去年年底重返螢光幕，好氣場與好氣色讓他重新受到多方關注，並接到大量代言廣告，積極維持健身習慣的他，近期更正在拍攝新片工作中。雜誌封面中他配戴上了歐米茄（OMEGA）2020年的新款007聯名海馬專業潛水腕表。以二級鈦金屬打造的42毫米表殼，細節設計並曾徵詢過007演員Daniel Craig的意見，散發陽剛的軍事風格，一如金宇彬也在雙封面設計裡，同時演繹的腕表的斯文與陽剛特性。
而EXO成員之一的燦烈近期宣布將在七月推出正規唱片新專輯，更粉絲高度期待。在雜誌封面中，他手上則配戴了沛納海（PANERAI）的PAM00986腕表，具備兩地時間、日夜顯示，和動力儲存顯示等功能。直徑44毫米的大尺寸，是由AISI 316L磨砂精鋼所打造；雖然具藍色太陽紋的表面看來相當斯文，但腕表的防水性能可達100米，同時表帶再使用深藍色鱷魚皮，搭配米黃色縫線，格外搶眼。
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