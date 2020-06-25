酷夏飆汗 咦，汗為什麼是鹹的？

夏日炎炎，氣溫動不動飆到35 °C，不要說走動，光是離開冷氣房就開始汗流浹背。但經常流汗的人是否都有個疑問，為什麼汗是鹹的？相信很多人都不清楚！

台灣因為地形與海洋環繞影響，常處在潮濕悶熱的狀態，一出門就身體黏黏的，腋下、額頭、脖子……無不爆汗，補充不夠積極身體更會出現各種狀況！

酷夏飆汗，咦，你有想過，我們流的汗為何是鹹的？汗裡有鹽分、還是身體太感動、流出的汗跟流眼淚一樣的鹹珠兒？哈，以上皆非。

汗，為什麼是鹹的？西門國小自然科陳秀如老師解釋，人體的汗液當中主要成分有鈣Ca、鎂Mg、鉀K、鈉Na、氯Cl……等各種「電解質成分」，常見的電解質氯和鈉結合成氯化鈉，讓汗水自然帶有鹹味，所以流汗的時候不僅流失水份，電解質也跟著流失。

正是因為流汗讓身體內的水分平衡改變，出汗太多，體內的鹽分和電解質也會相應流失，而電解質是調節生理機能的重要元素之一，所以要維持體液平衡光喝水不夠，一定要適時補充電解質，讓身體達到均衡的機能，才能讓身體這一部精密的機器運作順暢，不至於因為電解質失衡導致生理的不適。

夏天流汗難免，但是千萬不要忽略補充流失的電解質。陳秀如老師進一步說明要如何給身體補充電解質呢？在ㄧ般的情況下，民眾可以透過飲用市面上符合CNS國家標準的運動飲料，快速補充水分的同時也補充電解質。

圖／舒跑 提供

挑選運動飲料要挑選符合CNS國家標準，以運動補給飲料第一品牌舒跑來說，電解質配方源自汗水比例，補水的同時讓身體把鈣、鎂、鉀、鈉、氯五大電解質平衡起來。每100毫升僅有42mg的鈉，遠低於國家每100毫升鈉含量120mg以下低鈉標準，流汗流失喝舒跑，充分感受如降甘霖的舒暢，健康愉快隨時隨地動起來！

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