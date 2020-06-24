穿「藍、白、紅」吃龍蝦只要15元！夏慕尼再送現金券
隨著法國國慶日即將到來，主打法式氛圍的鐵板燒「夏慕尼」也推出慶祝活動。配合15周年慶，即日起民眾穿上「藍、白、紅」顏色的衣著，原價1,200元的龍蝦，優惠加購價只要15元。另外7月14日當天，與法籍友人同行，則可免費送龍蝦。
夏慕尼本次的活動自即日起到7月14日（限平日）。活動期間內，穿著「藍、白、紅」的衣著（上身、下著均可，但配件不列入)，2人同行來店消費2客套餐，並出示官方粉絲頁的優惠券，即可以15元，換購價值1,200元的整隻龍蝦。另外在法國國慶日7月14日當天，帶上「法籍」友人（需出示本人法國護照），並消費2客套餐，則直接贈送1隻龍蝦。
為了振興消費，即日起至7月14日期間，到夏慕尼全台任一門店用餐，消費單筆每滿1,000元，還送2張面額各500元的「王品現金兌換券」，每滿2,000元送4張，依此類推。結賬後「王品現金兌換券」將自動存入「王品瘋美食APP」會員帳號中。獲得「王品現金兌換券」後，7月15日~9月30日期間，到門店再度消費每滿1,500元並出示乙張兌換券，當場回饋500元現金，消費每滿3,000元並出示兩張兌換券，就送1,000元現金，依此類推，活動不限支付方式。
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