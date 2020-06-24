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畫面太美！駿馬戴珍珠 冠軍Karen Polle再代言MIKIMOTO

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
MIKIMOTO品牌大使Karen Polle與她的駿馬搭擋「With Wings」。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO品牌大使Karen Polle與她的駿馬搭擋「With Wings」。圖／MIKIMOTO提供

優雅的馬術活動一直以來是上流社會的重要活動，駿馬相關的文化也持續啟發時尚與珠寶配件的設計，例如香奈兒經典的靈格紋就來自馬術騎士服裝圖騰，打造馬具起家的愛馬仕許多珠寶腕表、甚至家飾品都融入馬具的圖案設計。不過這一次，則是由有「珍珠之王」美譽的日本頂級珠寶品牌MIKIMOTO，為駿馬打造華美的珍珠馬術裝備。

MIKIMOTO自2018年宣布由國際馬術冠軍Karen Polle擔任品牌大使，並為她與她的駿馬搭檔「With Wings」訂製專屬的珠寶與馬術裝備。Karen Polle出生於日本東京，長成於美國紐約，除了擁有常春藤學校的傲人學歷，在馬術競賽上，Karen Polle以馬術障礙賽（Show Jumping）為主要出賽項目，不同於競速型賽種，馬術障礙賽更考驗騎士與賽馬間完美的默契和勇氣，與MIKIMOTO鼓勵女性追求夢想與對於夢想的堅持不謀而合。

「With Wings」所配戴的馬轡頭飾就是由MIKIMOTO所特別訂製，上面鑲嵌一整排彷彿珍珠串鍊般的日本Akoya珍珠。Karen Polle與「With Wings」原定今年代表日本參加東京奧運，不過奧運因疫情延期，預計要明年夏天才能看到她們上場比賽的英姿。

MIKIMOTO為Karen與With Wings訂製專屬的珠寶配飾以及馬術配備，馬鞍的皮件上還印有他們的名字。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO為Karen與With Wings訂製專屬的珠寶配飾以及馬術配備，馬鞍的皮件上還印有他們的名字。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO品牌大使Karen Polle與她的駿馬搭擋「With Wings」。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO品牌大使Karen Polle與她的駿馬搭擋「With Wings」。圖／MIKIMOTO提供

東京奧運 日本 珠寶

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