畫面太美！駿馬戴珍珠 冠軍Karen Polle再代言MIKIMOTO

優雅的馬術活動一直以來是上流社會的重要活動，駿馬相關的文化也持續啟發時尚與珠寶配件的設計，例如香奈兒經典的靈格紋就來自馬術騎士服裝圖騰，打造馬具起家的愛馬仕許多珠寶腕表、甚至家飾品都融入馬具的圖案設計。不過這一次，則是由有「珍珠之王」美譽的日本頂級珠寶品牌MIKIMOTO，為駿馬打造華美的珍珠馬術裝備。

MIKIMOTO自2018年宣布由國際馬術冠軍Karen Polle擔任品牌大使，並為她與她的駿馬搭檔「With Wings」訂製專屬的珠寶與馬術裝備。Karen Polle出生於日本東京，長成於美國紐約，除了擁有常春藤學校的傲人學歷，在馬術競賽上，Karen Polle以馬術障礙賽（Show Jumping）為主要出賽項目，不同於競速型賽種，馬術障礙賽更考驗騎士與賽馬間完美的默契和勇氣，與MIKIMOTO鼓勵女性追求夢想與對於夢想的堅持不謀而合。