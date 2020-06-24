聽新聞
test
0:00 / 0:00
畫面太美！駿馬戴珍珠 冠軍Karen Polle再代言MIKIMOTO
優雅的馬術活動一直以來是上流社會的重要活動，駿馬相關的文化也持續啟發時尚與珠寶配件的設計，例如香奈兒經典的靈格紋就來自馬術騎士服裝圖騰，打造馬具起家的愛馬仕許多珠寶腕表、甚至家飾品都融入馬具的圖案設計。不過這一次，則是由有「珍珠之王」美譽的日本頂級珠寶品牌MIKIMOTO，為駿馬打造華美的珍珠馬術裝備。
MIKIMOTO自2018年宣布由國際馬術冠軍Karen Polle擔任品牌大使，並為她與她的駿馬搭檔「With Wings」訂製專屬的珠寶與馬術裝備。Karen Polle出生於日本東京，長成於美國紐約，除了擁有常春藤學校的傲人學歷，在馬術競賽上，Karen Polle以馬術障礙賽（Show Jumping）為主要出賽項目，不同於競速型賽種，馬術障礙賽更考驗騎士與賽馬間完美的默契和勇氣，與MIKIMOTO鼓勵女性追求夢想與對於夢想的堅持不謀而合。
「With Wings」所配戴的馬轡頭飾就是由MIKIMOTO所特別訂製，上面鑲嵌一整排彷彿珍珠串鍊般的日本Akoya珍珠。Karen Polle與「With Wings」原定今年代表日本參加東京奧運，不過奧運因疫情延期，預計要明年夏天才能看到她們上場比賽的英姿。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言