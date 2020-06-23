2個月減15公斤！59歲陳沖靠「1水2物」減出逆齡好身材

近日電影「末代皇帝」重新上映，除了讓男主角尊龍的俊美外貌，讓大家重新認識外，女主角陳沖也又成為討論焦點。今年59歲的陳沖，因為「末代皇帝」前進好萊塢，也是首位登上奧斯卡頒獎典禮的美籍華裔演員，她也是奧斯卡評委，擔任過第51屆金馬獎評審團主席。

而不少影迷就發現，在「末代皇帝」中的陳沖，與現實生活中的陳沖，身材幾乎沒有差別，而且59歲的她，身材與臉上狀況都維持得宜，讓人好奇如何保養的。

工作中的陳沖，無論在劇中扮演什麼樣的角色，都能將身形調整成劇中角色該有的體態，曾為了拍戲胖到78公斤，又在綜藝節目中，迅速減肥到63公斤，足足少了15公斤，過程僅花2個月，究竟是怎麼做到的？

原來陳沖自己有一套「1水2物減肥法」

所謂的一水2物，指的是早上起床一杯紅茶，當成開啟身體一整天的新陳代謝，還能補充在睡眠時，失去的水分，更能抑制一整天的食欲。

2物，分別為「蒸南瓜」、「炒冬瓜」，用南瓜代替主食，提供熱量，南瓜熱量只有米飯類的5分之1，有相對飽足感，還能解決便秘問題。

冬瓜是蔬菜中，熱量最低的，每100克冬瓜只有9大卡的熱量，就算吃了0.5公斤，也才45大卡的熱量，卻有非常豐富的飽足感。