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會員分級！台灣好市多發黑鑽卡、全聯擬VIP升級福利

聯合報 / 記者何雅玲／即時報導
好市多將於7月1日起推出黑鑽卡，年費3,000元，提供2%會員卡專屬回饋。記者黃筱晴／攝影
好市多將於7月1日起推出黑鑽卡，年費3,000元，提供2%會員卡專屬回饋。記者黃筱晴／攝影

折扣與回饋，是消費者最有感的行銷，特別是專屬優惠及現金回饋，超市量販業者致力於會員經營，透過會員好康回饋來穩固顧客忠誠度、提高回訪率及客單價，而隨著數位化的機制運用，更可進一步累計並建立會員消費資料庫，除了有助於通路商品分眾行銷的精準投放，還可透過數據找出高消費力高忠誠度的VIP會員，提供VIP專屬的升級服務及回饋，朝向會員分級經營機制，更加深耕顧客關係。好比，家樂福好康卡年消費10萬元即可升級成為VIP會員，消費累計1元可獲紅利從1點變1.5點，全聯明年也將針對年度消費前25%的4%頂級會員進行VIP升級，提供更有感的專屬好康活動，好市多Costco將於今年7月1日正式推出全新會員卡「黑鑽卡Executive Membership」，最高可享3%回饋。

●好市多黑鑽卡最高3%回饋 台灣7月推出

Costco黑鑽卡自1995年於美國推出，台灣是繼韓國、日本之後，亞洲第3個推出黑鑽卡的市場，目前韓國有30萬黑鑽卡會員、日本有15萬黑鑽卡會員，台灣將自7月1日起開放民眾於全台好市多賣場官網申辦，現有會員也可至賣場支付升等費用成為黑鑽卡會員。

好市多黑鑽卡的卡費為3,000元，同樣分為金星與商業兩種卡別，除了2%會員卡回饋，正卡與家庭卡回饋合併計算會員，若再搭配國泰世華Costco聯名卡，還可享有1%多利金回饋，等於購物最高可享3%回饋，每年最高回饋3萬元。除了黑鑽卡專屬商品優惠，好市多也首次與包括康健人壽、雄獅璽品、國泰健康管理、國泰產險、全國花園鄉村俱樂部等5家業者跨界合作，讓會員卡除了購物，還可享有更便利的生活服務。

●全聯著手會員分級經營 實體電商7月上線試營運

全聯福利中心今年加快實體會員卡及電子會員卡的歸戶、建立等作業，並著手明年的VIP升級會員分級經營計畫。目前全聯實體會員卡數為1400萬，其中85%以上顧客會使用會員卡購物，平均每年可贈出約40億點福利點，約等同4億現金(10點=1元)。為讓會員把福利卡點數發揮最大效益並能靈活運用，全聯除了讓會員可用點數折抵現金外，亦積極找尋各項消費者心中的夢幻逸品作為點數換購商品，目前一年平均推出6～8檔。

好比，近期最新一檔(6/19～8/13)會員獨家點換購活動，推出的是日本品牌BRUNO，討論度及換購度皆很熱烈，一次集結4款人氣家電與4款優質配件，其中去年被搶換一空的「多功能電烤盤」，今年再度強勢回歸；另還有熱銷新品「上掀式蒸氣循環烤箱」與獨家的「電子多功能壓力鍋」等，最低只要用300福利點，或集滿生鮮、咖啡積分，就能以市價最低34折起優惠價格買到。

至於去年5月推出的行動支付PX Pay，目前下載會員數將突破700萬，疫情期間的整體使用率大為提升至24%，接下來全聯將同時挑戰下載數達800萬的目標，以及40%的支付率。同時，今年也將整合線上線下服務，以超過1000家門市距離優勢為基礎，預計於今年底推出實體電商服務，以各門市為核心並涵蓋附近範圍，讓消費者可透過線上購物、付款，再到實體店面取貨，屆時生鮮品項最快只要2個小時就能取得。全聯表示，目前內部將於7月初開始上線試營運實體電商服務，並從10月開始提供機車宅配服務。

●家樂福好康卡年消費10萬元可升級 享更多VIP級優惠服務

家樂福好康卡自2006年推出，目前有700多萬會員，可正常使用無停用會員有600多萬，其中，年消費10萬元即可升級成為VIP會員，消費累計1元可獲1.5點紅利，累積300點可現抵扣1元，其他升級回饋還有生日當天最高結帳金額贈30倍紅利點數(已含原本1.5倍)、最高贈150萬點，全台家樂福購物中心及美食街設有VIP特約商店獨享優惠、家樂福購物免費宅配到府服務、購物當天不限金額可免費停車2~6小時等。

家樂福表示，近年每一檔期都會針對特定明星商品或者指定商品提供紅利點數倍數送活動，還有會員專屬每年1~2次集點換購與家電現金折價劵抽獎活動，今年更增加包含與飯店業者結合推出環台旅遊抽獎活動等。在電子消費部分，則是鼓勵使用家樂福店子錢包支付消費，可獲最高3倍點數的回饋。

全聯今年底將推出實體電商服務，消費者可透過線上購物、付款，再到實體店面取貨。圖╱全聯提供
全聯今年底將推出實體電商服務，消費者可透過線上購物、付款，再到實體店面取貨。圖╱全聯提供

家樂福 好市多 電商

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