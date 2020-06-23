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珍妮佛羅培茲COACH豹紋球鞋好搶眼　貝拉哈蒂德穿度假風老爹鞋

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
貝拉哈蒂德和珍妮佛羅貝茲分別詮釋MICHAEL KORS和COACH新款運動鞋。圖／MICHAEL KORS、COACH提供
貝拉哈蒂德和珍妮佛羅貝茲分別詮釋MICHAEL KORS和COACH新款運動鞋。圖／MICHAEL KORS、COACH提供

時髦運動鞋是連假小旅行必備單品，COACH的CitySole運動鞋款在本月推出新色，以桃紅、粉紅登場，珍妮佛羅貝茲（Jennifer Lopez）詮釋熱辣辣的豹紋款；貝拉哈蒂德（Bella Hadid）則詮釋MICHAEL KORS新款老爹鞋，呈現旅行的輕盈。

COACH的球鞋以輕量為主設計，加上柔韌、舒適等特質，打造CitySole運動鞋，它的特色在於漸進式吸收衝擊力，相對減緩身體承受的衝擊，優化鞋底採幾何設計，也經過縝密計算的柔軟度、穩定性，並且以符合人體工學的楦頭塑形，強調穿著的舒適度，依照形輪廓則分為Runner、Court Sneaker及Lowline三大鞋款主題，顏色上依循品牌風格，以撞色組合亦或是經典Signature印花圖案拼接，來強調大膽的視覺效果。鞋面材質為全皮革或是皮革和科技面料結合，鞋底搭載輕盈的EVA中底並包覆透明TPU材質，維持支撐及穩定。

品牌代言人珍妮佛羅貝茲及Michael B. Jordan都穿上CitySole運動鞋款，呈現他們的獨特個性。MICHAEL KORS則是在晴朗夏季推出老爹鞋新色，輔以舒適、實穿特質，鞋面以牛皮、麂皮、金屬網狀等多種異材質拼接而成，甜美櫻花、醒目黑白雙色是主色調，柔軟氣墊提升舒適度，也賦予增高效果。

Michael B. Jordan演繹CitySole運動鞋款。圖／COACH提供
Michael B. Jordan演繹CitySole運動鞋款。圖／COACH提供
COACH CitySole Runner，12,800元。圖／COACH提供
COACH CitySole Runner，12,800元。圖／COACH提供
COACH CitySole Court（男），11,800元。圖／COACH提供
COACH CitySole Court（男），11,800元。圖／COACH提供
COACH CitySole Court，11,800元。圖／COACH提供
COACH CitySole Court，11,800元。圖／COACH提供
MICHAEL KORS推出夏季款的老爹鞋新色。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS推出夏季款的老爹鞋新色。圖／MICHAEL KORS提供
粉色拼接老爹鞋，9,800元。圖／MICHAEL KORS提供
粉色拼接老爹鞋，9,800元。圖／MICHAEL KORS提供
貝拉哈蒂德展現MICHAEL KORS老爹鞋的度假風。圖／MICHAEL KORS提供
貝拉哈蒂德展現MICHAEL KORS老爹鞋的度假風。圖／MICHAEL KORS提供
珍妮佛羅貝茲詮釋COACH的CitySole豹紋款。圖／COACH提供
珍妮佛羅貝茲詮釋COACH的CitySole豹紋款。圖／COACH提供
珍妮佛羅貝茲詮釋COACH的CitySole豹紋款。圖／COACH提供
珍妮佛羅貝茲詮釋COACH的CitySole豹紋款。圖／COACH提供
麂皮拼接老爹鞋，9,800元。圖／MICHAEL KORS提供
麂皮拼接老爹鞋，9,800元。圖／MICHAEL KORS提供

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