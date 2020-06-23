珍妮佛羅培茲COACH豹紋球鞋好搶眼　貝拉哈蒂德穿度假風老爹鞋

時髦運動鞋是連假小旅行必備單品，COACH的CitySole運動鞋款在本月推出新色，以桃紅、粉紅登場，珍妮佛羅貝茲（Jennifer Lopez）詮釋熱辣辣的豹紋款；貝拉哈蒂德（Bella Hadid）則詮釋MICHAEL KORS新款老爹鞋，呈現旅行的輕盈。

COACH的球鞋以輕量為主設計，加上柔韌、舒適等特質，打造CitySole運動鞋，它的特色在於漸進式吸收衝擊力，相對減緩身體承受的衝擊，優化鞋底採幾何設計，也經過縝密計算的柔軟度、穩定性，並且以符合人體工學的楦頭塑形，強調穿著的舒適度，依照形輪廓則分為Runner、Court Sneaker及Lowline三大鞋款主題，顏色上依循品牌風格，以撞色組合亦或是經典Signature印花圖案拼接，來強調大膽的視覺效果。鞋面材質為全皮革或是皮革和科技面料結合，鞋底搭載輕盈的EVA中底並包覆透明TPU材質，維持支撐及穩定。

品牌代言人珍妮佛羅貝茲及Michael B. Jordan都穿上CitySole運動鞋款，呈現他們的獨特個性。MICHAEL KORS則是在晴朗夏季推出老爹鞋新色，輔以舒適、實穿特質，鞋面以牛皮、麂皮、金屬網狀等多種異材質拼接而成，甜美櫻花、醒目黑白雙色是主色調，柔軟氣墊提升舒適度，也賦予增高效果。