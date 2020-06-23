限22天！肯德基6塊雞桶「加送可樂、蛋塔」 現賺105元

隨著炎炎夏日到來，並且繳稅季節即將接近尾聲，肯德基特別自即日起新推出「吃雞1送3」的優惠活動，凡購買指定套餐，就可贈送小杯可樂3杯，或是原味蛋塔3個，最多可現省105元。藉此為生活增添小確幸。

本次「吃雞1送3」的活動時間自6月23日至7月14日，合計共22天，期間內民眾凡購買「經典A餐6塊雞組合」（299元），即贈送小可樂3杯（價值81元）；購買內含咔啦脆雞、脆薯、雞米花、上校雞塊與飲品的「派對B餐6塊雞組合」（409元），則贈送原味蛋塔3個（價值105元），而且內用、外帶、預定快取或外送皆適用，讓吃雞更加輕鬆。

除了6塊雞桶套餐優惠之外，肯德基近期也限時推出新品「大阪燒無骨大口脆雞」。將手工切塊、醃製並酥炸的無骨咔啦雞腿塊，加入充滿和風滋味的大阪燒元素，搭配醬汁、芥末美乃滋、柴魚片、海苔粉等佐料，以及香鬆飯團，帶來多層次的口感，單份118元，另外也有嘗鮮餐、個人獨享餐、重量級XL套餐與適合多人共享的套餐組合，每套125元～789元不等。