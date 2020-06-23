快訊

網球／最大咖染新冠肺炎！「世界球王」約克維奇確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限22天！肯德基6塊雞桶「加送可樂、蛋塔」 現賺105元

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
肯德基推出「吃雞1送3」活動，購買指定套餐，就送可樂或蛋塔。圖／肯德基提供
肯德基推出「吃雞1送3」活動，購買指定套餐，就送可樂或蛋塔。圖／肯德基提供

隨著炎炎夏日到來，並且繳稅季節即將接近尾聲，肯德基特別自即日起新推出「吃雞1送3」的優惠活動，凡購買指定套餐，就可贈送小杯可樂3杯，或是原味蛋塔3個，最多可現省105元。藉此為生活增添小確幸

本次「吃雞1送3」的活動時間自6月23日至7月14日，合計共22天，期間內民眾凡購買「經典A餐6塊雞組合」（299元），即贈送小可樂3杯（價值81元）；購買內含咔啦脆雞、脆薯、雞米花、上校雞塊與飲品的「派對B餐6塊雞組合」（409元），則贈送原味蛋塔3個（價值105元），而且內用、外帶、預定快取或外送皆適用，讓吃雞更加輕鬆。

除了6塊雞桶套餐優惠之外，肯德基近期也限時推出新品「大阪燒無骨大口脆雞」。將手工切塊、醃製並酥炸的無骨咔啦雞腿塊，加入充滿和風滋味的大阪燒元素，搭配醬汁、芥末美乃滋、柴魚片、海苔粉等佐料，以及香鬆飯團，帶來多層次的口感，單份118元，另外也有嘗鮮餐、個人獨享餐、重量級XL套餐與適合多人共享的套餐組合，每套125元～789元不等。

肯德基 大阪 小確幸

延伸閱讀

芥末美乃滋配柴魚片！肯德基新推「大阪燒無骨脆雞」

影／更生男開蛋塔店3天就倒店 經濟壓力沉重舉槍自戕

肯德基預告在11月12日 推出名為「KFConsole」的全新遊戲主機

被炸雞耽誤的甜點店！肯德基新推「靜岡抹茶巧酥冰淇淋大福」，抹茶控凍未條

相關新聞

全聯PX Pay會員7月15日持振興券 單筆滿千元送千點加贈禮包

近半年來，台灣消費市場及消費者行為偏好，受到新冠肺炎疫情影響而有不少改變，全聯除了從中觀察出「帶動在家煮風潮」、「運動健...

會員分級！台灣好市多發黑鑽卡、全聯擬VIP升級福利

折扣與回饋，是消費者最有感的行銷，特別是專屬優惠及現金回饋，超市量販業者致力於會員經營，透過會員好康回饋來穩固顧客忠誠度...

限22天！肯德基6塊雞桶「加送可樂、蛋塔」 現賺105元

隨著炎炎夏日到來，並且繳稅季節即將接近尾聲，肯德基特別自即日起新推出「吃雞1送3」的優惠活動，凡購買指定套餐，就可贈送小...

PLAYground南村劇場 變身「哈利波特」粉絲必訪秘境

端午連假何處去？台北市除了大型購物商城、電影院、郊區，信義區的「四四南村」向來都以懷舊的眷村味、大量可供打卡拍照留影的戶...

OFF-WHITE早秋男裝系列上市 讓職場服飾也能成為最潮穿搭

高端潮牌Off-White總有讓人意想不到的創意，就像早秋系列男裝主題，就是如何形塑工作時的美學，打造出不同於過往商務男...

姜棟元簡直住在CELINE專門店 連穿4套春夏男裝和朴敘俊比帥

暖男社長朴敘俊近日拍攝新加坡T magazine 6月號，時尚火力全開，將服裝穿出迥然不同的風味，其中一套CELINE大...

超高級光澤肌 香奈兒「光燦之夏」時尚裸光系列來了！

香奈兒前陣子才發表了充滿地中海魅力的Cruise度假系列，當時模特兒們穿上以海洋、夕陽光影為靈感打造的服裝展現悠閒浪漫的...

帶貨王吳亦凡聯手Gentle Monster打造限量款墨鏡 粉絲們準備開搶！

不管什麼擺在吳亦凡身上，幾乎都是熱賣的保證，因此韓國眼鏡品牌Gentle Monster相中他的高人氣，聯手推出Gent...

Mister Donut「買3送1」限5天！還送「皮卡丘遮陽帽」

隨著端午連假即將到來，Mister Donut自6月24日起，限時5天推出「買3送1」的優惠活動。另外Mister Do...

明天再存錢！爆款潮鞋接力上市 YEEZY BOOST經典配色回歸、Instapump Fury City Pack全員到齊

還記得當年掀起搶購潮的adidas + KANYE WEST YEEZY BOOST系列的350 V2鞋嗎？沒關係，當年...

搶攻高端國旅客！雄獅璽品 x 好市多首推「黑鑽卡」

疫情趨緩，台灣已超過兩個月沒有本土病例出現，隨著政府逐漸鬆綁，進入振興階段，國內旅遊市場也正在快速復甦。雄獅旅遊旗下高端...

村姑&減齡一線之隔！女神愛上辮子頭 楊丞琳1招有心機

炎熱的夏天來臨，對於中長髮的女生來說，是嚴峻的考驗，畢竟一流汗，頭髮就容易黏在脖子上，而且還有「保溫」的效果，一整個想把...

熱門新聞

威力彩頭獎連38摃端午頭獎上衝10億元 今年最高獎來了

寵物刺蝟離世後妻懷孕 男憑「記號相認」深信女兒就是牠

現賺167元！麥當勞贈「早餐優惠券」免費吃薯餅

4歲兒蓋「城堡」送爸爸 微妙外型爸一看崩潰：血壓飆起來

威力彩第109050期開獎

懶人包／「4大超商端午連假限時優惠」咖啡、霜淇淋、冰品全都有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。