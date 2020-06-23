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PLAYground南村劇場 變身「哈利波特」粉絲必訪秘境
端午連假何處去？台北市除了大型購物商城、電影院、郊區，信義區的「四四南村」向來都以懷舊的眷村味、大量可供打卡拍照留影的戶外空間，加上鄰近信義區熱鬧商業區域的絕佳位置而受歡迎。其中甫於年初時全新開放的「PLAYground南村劇場」，由知名設計工作室「雙好設計」所打造，以「眷村紅」為色彩主軸的空間內，是書店、是閱讀空間，更是饒富人文氣息的唯美空間。
近期「PLAYground南村劇場」便正於現場展出由華納兄弟電影公司正版授權的「CubicFun 哈利波特3D拼圖」全套商品，包含了壯闊的「霍格華茲城堡」、奇幻的「9¾月台」以及琳琅滿目的「斜角巷商店」的不同主題拼圖商品。全系列3D立體拼圖從設計、具現便長達200天以上的時間，一旦近距離欣賞，從斜角巷商店內的陳設、人物，甚至每樣商品的細節都令人驚艷不已，高度還原電影細節。
而這次與「PLAYground南村劇場」的合作，更在商品陳列旁邊提供一組獨家的「鐵粉專屬碼」，只要是親自到PLAYground南村劇場現場親炙魔法魅力的消費者，無論是否已預購商品，只要將「鐵粉專屬碼」上網填入嘖嘖的預購單備註欄內，就可獲得「飛天掃帚鑰匙圈」一枚，讓魔法與想像力，成為你回家的幸運伴手。想知道更多資訊？則可登入嘖嘖預購頁面查詢。
地點：PLAYground 南村劇場．青鳥．有.設計
時間：周一至日10：00-18：00（現場仍以實際營業時間為準）
交通：可搭乘捷運淡水信義（紅）線至「台北101/世貿站」下車，由2號出口出站步行約5分鐘可達。
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