振興方案大挑戰 廠商推冷氣清洗十次送空調方案

炎炎夏日，冷氣已成不可或缺的消暑涼伴，TCL空調與網路商城合作，推出「0元空調」振興經濟方案，只要一次購買10次(含)以上呼叫冷氣清洗服務，即可以0元抱回一台TCL R32冷暖變頻空調。且冷氣清洗服務不限TCL空調機型 (除了12年以上窗型跟富士通冷氣不適用)，即使消費者自己用不完，也可以將清洗服務轉讓給親友，等於是共享經濟，又省錢的超值優惠空調版。

數電匯流表示由於不同家庭所需的空調機型不同，此次10次冷氣清洗服務所搭配的是2.2kw機型，若想購買2.2kw以上至8.0kw的規格，都有相對應可以0元獲得免費空調的次數方案，當然也有10次以上再加價購的選項，一次滿足民眾各種不同的需求！