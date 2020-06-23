快訊

愛情必然帶著階級苦味？《做工的人》為什麼總是失戀

振興方案大挑戰 廠商推冷氣清洗十次送空調方案

攝影中心 / 記者陳柏亨／即時報導
買清洗冷氣服務，送0元空調。記者陳柏亨/攝影
買清洗冷氣服務，送0元空調。記者陳柏亨/攝影

炎炎夏日，冷氣已成不可或缺的消暑涼伴，TCL空調與網路商城合作，推出「0元空調」振興經濟方案，只要一次購買10次(含)以上呼叫冷氣清洗服務，即可以0元抱回一台TCL R32冷暖變頻空調。且冷氣清洗服務不限TCL空調機型 (除了12年以上窗型跟富士通冷氣不適用)，即使消費者自己用不完，也可以將清洗服務轉讓給親友，等於是共享經濟，又省錢的超值優惠空調版。

數電匯流表示由於不同家庭所需的空調機型不同，此次10次冷氣清洗服務所搭配的是2.2kw機型，若想購買2.2kw以上至8.0kw的規格，都有相對應可以0元獲得免費空調的次數方案，當然也有10次以上再加價購的選項，一次滿足民眾各種不同的需求！

買清洗冷氣服務，送0元空調。圖/數電匯流提供
買清洗冷氣服務，送0元空調。圖/數電匯流提供

共享經濟 省錢

延伸閱讀

大同攜北市府、2棟大樓導入智慧節能 估年省140萬電費

大同獲北市府商辦大樓智慧能源管理示範合作夥伴

大巨蛋停工5年竟能自己長大 呱吉：我們苦無證據

校園冷氣裝好裝滿！全教總轟政院要求兌現承諾

相關新聞

OFF-WHITE早秋男裝系列上市 讓職場服飾也能成為最潮穿搭

高端潮牌Off-White總有讓人意想不到的創意，就像早秋系列男裝主題，就是如何形塑工作時的美學，打造出不同於過往商務男...

姜棟元簡直住在CELINE專門店 連穿4套春夏男裝和朴敘俊比帥

暖男社長朴敘俊近日拍攝新加坡T magazine 6月號，時尚火力全開，將服裝穿出迥然不同的風味，其中一套CELINE大...

超高級光澤肌 香奈兒「光燦之夏」時尚裸光系列來了！

香奈兒前陣子才發表了充滿地中海魅力的Cruise度假系列，當時模特兒們穿上以海洋、夕陽光影為靈感打造的服裝展現悠閒浪漫的...

帶貨王吳亦凡聯手Gentle Monster打造限量款墨鏡 粉絲們準備開搶！

不管什麼擺在吳亦凡身上，幾乎都是熱賣的保證，因此韓國眼鏡品牌Gentle Monster相中他的高人氣，聯手推出Gent...

Mister Donut「買3送1」限5天！還送「皮卡丘遮陽帽」

隨著端午連假即將到來，Mister Donut自6月24日起，限時5天推出「買3送1」的優惠活動。另外Mister Do...

明天再存錢！爆款潮鞋接力上市 YEEZY BOOST經典配色回歸、Instapump Fury City Pack全員到齊

還記得當年掀起搶購潮的adidas + KANYE WEST YEEZY BOOST系列的350 V2鞋嗎？沒關係，當年...

搶攻高端國旅客！雄獅璽品 x 好市多首推「黑鑽卡」

疫情趨緩，台灣已超過兩個月沒有本土病例出現，隨著政府逐漸鬆綁，進入振興階段，國內旅遊市場也正在快速復甦。雄獅旅遊旗下高端...

村姑&減齡一線之隔！女神愛上辮子頭 楊丞琳1招有心機

炎熱的夏天來臨，對於中長髮的女生來說，是嚴峻的考驗，畢竟一流汗，頭髮就容易黏在脖子上，而且還有「保溫」的效果，一整個想把...

蝦皮購物升級3C電器城推出「蝦皮電子」！「蝦電月」每天一爆品

從防疫時期到後疫情時代，消費者購物行為轉移到線上，實體零售業也加速展開數位轉型，蝦皮購物全面升級3C電器城推出「蝦皮電子...

上帝戒指一次收兩枚 雅克德羅2020美炸新品全曝光

屬於Swatch Group集團旗下Prestige定位的雅克德羅（Jaquet Droz）今日來台發表2020年全新款...

遠百超級年中慶回饋率最高16.7％ 超前部署把錢變大

新冠肺炎疫情持續降溫，台灣重新回歸日常生活，上半年慘兮兮的百貨業者加碼促銷，遠東百貨超級年中慶25日開跑，除了最高16....

懶人包／「4大超商端午連假限時優惠」咖啡、霜淇淋、冰品全都有

解封之後終於即將迎來端午連假，超商再度端出端午連假限時優惠，包括大眾最愛的咖啡、霜淇淋、冰品等全都有，不論是計畫出遊或...

熱門新聞

威力彩頭獎連38摃端午頭獎上衝10億元 今年最高獎來了

張清芳傳離婚 心理師：即便結婚久夫妻間熱度仍需維持

寵物刺蝟離世後妻懷孕 男憑「記號相認」深信女兒就是牠

現賺167元！麥當勞贈「早餐優惠券」免費吃薯餅

4歲兒蓋「城堡」送爸爸 微妙外型爸一看崩潰：血壓飆起來

威力彩第109050期開獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。