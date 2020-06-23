OFF-WHITE早秋男裝系列上市 讓職場服飾也能成為最潮穿搭

高端潮牌Off-White總有讓人意想不到的創意，就像早秋系列男裝主題，就是如何形塑工作時的美學，打造出不同於過往商務男性穿搭的風格。

這季，設計師Virgil Abloh從當代藝術家Robert Longo於80年代的代表作「Men in the Cities（城市中的男子）」為靈感，想像作品中的男子若到了2020年的世界，會是何等情景。加上Virgil Abloh想加速推動男裝變革，因為他認為過去的著裝守則已不再適用，職場穿搭也該賦予全新的社會意涵。所以，這系列大量運用了各式圖樣，如義大利風格壁畫、《蒙娜麗莎》畫像、越野摩托車賽道圖、各式字體與標語，以及利用織布紋理創造出的條紋圖樣等等。

職場的必備的公事包，在Off-White的概念下，則是搭配皮革喇叭褲與色塊拼接丹寧長褲，塑造全新風貌。而且還以領帶造型混搭上平沿帽，並加上剪裁精緻的大衣；或是在西裝外套上，點綴雙皮帶設計。整體輪廓顯得修長纖細，營造出適合職場的俐落樣貌，但垂墜的布料卻又展現出休閒的一面，系列中還有織法各異其趣的毛衣，以及大學校隊風格夾克，進一步模糊工作與休閒的界線。而配件的托特包則飾有Off-White的X型標誌，與公事包相映成趣；連皮鞋都使用了誇張的鋸齒狀橡膠厚底。所有元素結合起來，想傳達重回職場，同時展望未來的精神。

職場的必備的公事包，在Off-White的概念下，則是搭配皮革喇叭褲與色塊拼接丹寧長褲，塑造全新風貌。圖／Off-White提供

Off-White早秋系列皮鞋都使用了誇張的鋸齒狀橡膠厚底來裝飾。圖／Off-White提供

在棒球外套下穿搭了剪裁精緻的西裝，設計師Virgil Abloh想加速推動男裝變革。圖／Off-White提供