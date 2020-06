姜棟元簡直住在CELINE專門店 連穿4套春夏男裝和朴敘俊比帥

暖男社長朴敘俊近日拍攝新加坡T magazine 6月號,時尚火力全開,將服裝穿出迥然不同的風味,其中一套CELINE大衣也詮釋出神秘氣韻;姜棟元則是在宣傳電影「屍速列車:感染半島Peninsula 」期間狂穿CELINE,簡直像是2020春夏男裝都在他的衣櫃裡。

朴敘俊拍攝「The New York Times Style Magazine:Singapore」6月號,將精品男裝穿出相當獨特的韻味,怪誕而有藝術性,其中一套是CELINE春夏大衣外套,在黑白攝影的表現下相當搶眼;姜棟元則連穿4套CELINE 2020春夏男裝出席電影宣傳活動,展現復古貴公子的風雅。CELINE創意總監Hedi Slimane以七○年代的好萊塢、他個人喜愛的音樂作為靈感,將復古搖滾挹注在男裝的設計中, 華麗、浮誇、窄身的設計,以及高腰褲的輪廓,都有濃厚的個人特質,點綴豹紋、丹寧、亮片、條紋與皮革等元素,洋溢懷舊品味。