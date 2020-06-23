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姜棟元簡直住在CELINE專門店 連穿4套春夏男裝和朴敘俊比帥

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
姜棟元（右）宣傳電影「屍速列車：感染半島Peninsula 」時身穿CELINE春夏男裝。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
姜棟元（右）宣傳電影「屍速列車：感染半島Peninsula 」時身穿CELINE春夏男裝。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

暖男社長朴敘俊近日拍攝新加坡T magazine 6月號，時尚火力全開，將服裝穿出迥然不同的風味，其中一套CELINE大衣也詮釋出神秘氣韻；姜棟元則是在宣傳電影「屍速列車：感染半島Peninsula 」期間狂穿CELINE，簡直像是2020春夏男裝都在他的衣櫃裡。

朴敘俊拍攝「The New York Times Style Magazine：Singapore」6月號，將精品男裝穿出相當獨特的韻味，怪誕而有藝術性，其中一套是CELINE春夏大衣外套，在黑白攝影的表現下相當搶眼；姜棟元則連穿4套CELINE 2020春夏男裝出席電影宣傳活動，展現復古貴公子的風雅。CELINE創意總監Hedi Slimane以七○年代的好萊塢、他個人喜愛的音樂作為靈感，將復古搖滾挹注在男裝的設計中， 華麗、浮誇、窄身的設計，以及高腰褲的輪廓，都有濃厚的個人特質，點綴豹紋、丹寧、亮片、條紋與皮革等元素，洋溢懷舊品味。

李敏鎬在甫落幕的韓劇「The King：永遠的君主」最後一集中，穿了FENDI春夏系列的大衣和女主角金高銀相遇。當季男裝由品牌創意總監Silvia Venturini Fendi邀請義大利導演Luca Guadagnino合作設計，電影「以你的名字呼喚我」的美感、悠閒和義大利的甜園風光也成為服裝的設計元素，李敏鎬身穿白色緄線點綴的淡茶色大衣，展現飄逸瀟灑的君主風範。

姜棟元（右1）出席電影宣傳活動時身穿CELINE春夏男裝，瀟灑帥氣。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
姜棟元（右1）出席電影宣傳活動時身穿CELINE春夏男裝，瀟灑帥氣。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
朴敘俊拍攝新加坡T magazine時穿了CELINE春夏男裝大衣外套。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
朴敘俊拍攝新加坡T magazine時穿了CELINE春夏男裝大衣外套。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
朴敘俊拍攝新加坡T magazine時穿了CELINE春夏男裝。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
朴敘俊拍攝新加坡T magazine時穿了CELINE春夏男裝。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
姜棟元出席電影宣傳活動時身穿CELINE春夏男裝。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
姜棟元出席電影宣傳活動時身穿CELINE春夏男裝。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
李敏鎬在李敏鎬在「The King：永遠的君主」最後一集中穿了FENDI 2020春夏大衣。圖／取自twitter
李敏鎬在李敏鎬在「The King：永遠的君主」最後一集中穿了FENDI 2020春夏大衣。圖／取自twitter
姜棟元（右）宣傳電影「屍速列車：感染半島Peninsula 」時幾乎都以CELINE春夏男裝上陣。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
姜棟元（右）宣傳電影「屍速列車：感染半島Peninsula 」時幾乎都以CELINE春夏男裝上陣。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
朴敘俊和姜棟元近期都選穿了CELINE春夏男裝。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
朴敘俊和姜棟元近期都選穿了CELINE春夏男裝。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
李敏鎬在「The King：永遠的君主」最後一集中穿了FENDI 2020春夏大衣。圖／截取自SBS
李敏鎬在「The King：永遠的君主」最後一集中穿了FENDI 2020春夏大衣。圖／截取自SBS
FENDI 2020春夏系列男仕設計長大衣，價格店洽。圖／FENDI
FENDI 2020春夏系列男仕設計長大衣，價格店洽。圖／FENDI

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