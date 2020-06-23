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超高級光澤肌 香奈兒「光燦之夏」時尚裸光系列來了！

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
全新「香奈兒時尚裸光系列」今年以「光燦之夏」為主題推出限量彩妝。圖／香奈兒提供
全新「香奈兒時尚裸光系列」今年以「光燦之夏」為主題推出限量彩妝。圖／香奈兒提供

香奈兒前陣子才發表了充滿地中海魅力的Cruise度假系列，當時模特兒們穿上以海洋、夕陽光影為靈感打造的服裝展現悠閒浪漫的女人味，臉上帶著清新光澤感的妝容也讓整體造型更為完整。延續這股島嶼情懷的夏季時尚風情，全新「香奈兒時尚裸光系列」今年以「光燦之夏」為主題推出限量彩妝，網羅底妝、打亮修容到亮麗的點綴唇彩、指彩和眼影，打造出像是陽光灑落閃爍點點水珠的健康肌膚。

這次「香奈兒時尚裸光系列光燦之夏」主打先以「時尚裸光煥顏露」混合底妝使用，或是單獨擦在想要打亮的地方像是顴骨最高處、鼻樑甚至是前胸和身體等等。原本乍看之下珍珠光象牙白的選色讓人擔心會過度油膩，但因為當中有69%是水，並添加源自海洋的潤膚成分、長壽花萃取成分幫助加強肌膚防護，所以實際用起來是非常水潤絲滑好吸收，珍珠光校色粒子也可呈現像是濾鏡般的美肌修飾效果。蜜桃珊瑚

而「時尚裸光立體眼彩盤-溫暖」，選用溫柔米白、絲緞蜜桃米、閃耀金色與粉色珠光的珊瑚色、蜜桃珊瑚色，以及紅棕色共5色，呈現地中海海岸豔陽光束與耀眼光輝的暖意與浪漫氣氛，每一款顏色都帶有細緻光感，單擦或疊擦都好看，推薦用最淺色打亮眼角與眉毛下方，最深色可當眼線使用，而珊瑚色則是可以變成腮紅。「時尚裸光玩色潤唇膏」同樣也是推出晶透感的珊瑚新色，溫潤柔美又俏皮，輕鬆點綴出好氣色。充滿熱情活力的兩色選「時尚恆彩指甲油」則是讓人聯想起沐浴在陽光下的杏桃或酸酸甜甜的覆盆子，新鮮多汁。

另外，為了呼應本次「香奈兒時尚裸光系列光燦之夏」的整體設計靈感，「時尚裸光果凍粉餅」也同步推出限量包裝的夏季旅程版。除了同樣以米色配黑色為包裝主要色系之外，最可愛的是仔細看會發現雙C Logo變身成繩索的樣子，象徵航向地中海的假期正準備揚帆出發！全系列6月26日起於香奈兒全櫃點上市。

香奈兒時尚裸光煥顏露 30ml，2,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚裸光煥顏露 30ml，2,000元。圖／香奈兒提供
全新「香奈兒時尚裸光系列」今年以「光燦之夏」為主題推出限量彩妝。圖／香奈兒提供
全新「香奈兒時尚裸光系列」今年以「光燦之夏」為主題推出限量彩妝。圖／香奈兒提供
「時尚裸光煥顏露」當中有69%是水，並添加源自海洋的潤膚成分，非常水潤絲滑好吸收，珍珠光校色粒子也可呈現像是濾鏡般的美肌修飾效果。記者吳曉涵／攝影
「時尚裸光煥顏露」當中有69%是水，並添加源自海洋的潤膚成分，非常水潤絲滑好吸收，珍珠光校色粒子也可呈現像是濾鏡般的美肌修飾效果。記者吳曉涵／攝影
香奈兒時尚裸光玩色潤唇膏-蜜桃粉 3g，1,280元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚裸光玩色潤唇膏-蜜桃粉 3g，1,280元。圖／香奈兒提供
「香奈兒時尚裸光系列光燦之夏」打造出像是陽光灑落閃爍點點水珠的健康肌膚。圖／香奈兒提供
「香奈兒時尚裸光系列光燦之夏」打造出像是陽光灑落閃爍點點水珠的健康肌膚。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚裸光果凍粉餅夏季旅程版 N10 SPF25PA++ 11ml，2,480元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚裸光果凍粉餅夏季旅程版 N10 SPF25PA++ 11ml，2,480元。圖／香奈兒提供
為了呼應本次「香奈兒時尚裸光系列光燦之夏」的整體設計靈感，「時尚裸光果凍粉餅」也同步推出限量包裝的夏季旅程版。記者吳曉涵／攝影
為了呼應本次「香奈兒時尚裸光系列光燦之夏」的整體設計靈感，「時尚裸光果凍粉餅」也同步推出限量包裝的夏季旅程版。記者吳曉涵／攝影
全新「香奈兒時尚裸光系列」今年以「光燦之夏」為主題推出限量彩妝。圖／香奈兒提供
全新「香奈兒時尚裸光系列」今年以「光燦之夏」為主題推出限量彩妝。圖／香奈兒提供
「香奈兒時尚裸光系列光燦之夏」打造出像是陽光灑落閃爍點點水珠的健康肌膚。圖／香奈兒提供
「香奈兒時尚裸光系列光燦之夏」打造出像是陽光灑落閃爍點點水珠的健康肌膚。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚裸光立體眼彩盤-溫暖 4.5g，2,570元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚裸光立體眼彩盤-溫暖 4.5g，2,570元。圖／香奈兒提供
全新「香奈兒時尚裸光系列」今年以「光燦之夏」為主題推出限量彩妝。記者吳曉涵／攝影
全新「香奈兒時尚裸光系列」今年以「光燦之夏」為主題推出限量彩妝。記者吳曉涵／攝影

珊瑚 香奈兒

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