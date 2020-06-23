超高級光澤肌 香奈兒「光燦之夏」時尚裸光系列來了！

香奈兒前陣子才發表了充滿地中海魅力的Cruise度假系列，當時模特兒們穿上以海洋、夕陽光影為靈感打造的服裝展現悠閒浪漫的女人味，臉上帶著清新光澤感的妝容也讓整體造型更為完整。延續這股島嶼情懷的夏季時尚風情，全新「香奈兒時尚裸光系列」今年以「光燦之夏」為主題推出限量彩妝，網羅底妝、打亮修容到亮麗的點綴唇彩、指彩和眼影，打造出像是陽光灑落閃爍點點水珠的健康肌膚。

這次「香奈兒時尚裸光系列光燦之夏」主打先以「時尚裸光煥顏露」混合底妝使用，或是單獨擦在想要打亮的地方像是顴骨最高處、鼻樑甚至是前胸和身體等等。原本乍看之下珍珠光象牙白的選色讓人擔心會過度油膩，但因為當中有69%是水，並添加源自海洋的潤膚成分、長壽花萃取成分幫助加強肌膚防護，所以實際用起來是非常水潤絲滑好吸收，珍珠光校色粒子也可呈現像是濾鏡般的美肌修飾效果。蜜桃珊瑚色

而「時尚裸光立體眼彩盤-溫暖」，選用溫柔米白、絲緞蜜桃米、閃耀金色與粉色珠光的珊瑚色、蜜桃珊瑚色，以及紅棕色共5色，呈現地中海海岸豔陽光束與耀眼光輝的暖意與浪漫氣氛，每一款顏色都帶有細緻光感，單擦或疊擦都好看，推薦用最淺色打亮眼角與眉毛下方，最深色可當眼線使用，而珊瑚色則是可以變成腮紅。「時尚裸光玩色潤唇膏」同樣也是推出晶透感的珊瑚新色，溫潤柔美又俏皮，輕鬆點綴出好氣色。充滿熱情活力的兩色選「時尚恆彩指甲油」則是讓人聯想起沐浴在陽光下的杏桃或酸酸甜甜的覆盆子，新鮮多汁。