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帶貨王吳亦凡聯手Gentle Monster打造限量款墨鏡 粉絲們準備開搶！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Gentle Monster循著先前和韓國女團Blackpick成員Jennie的合作模式，邀請了中國歌手吳亦凡來聯名，打造風格前衛的限量系列太陽眼鏡。圖／溥儀眼鏡提供
Gentle Monster循著先前和韓國女團Blackpick成員Jennie的合作模式，邀請了中國歌手吳亦凡來聯名，打造風格前衛的限量系列太陽眼鏡。圖／溥儀眼鏡提供

不管什麼擺在吳亦凡身上，幾乎都是熱賣的保證，因此韓國眼鏡品牌Gentle Monster相中他的高人氣，聯手推出Gentle Wu系列太陽眼鏡，還沒正式上市，就在粉絲群裡掀起討論，讓人見識到他的帶貨能力。

Gentle Monster循著先前和韓國女團Blackpick成員Jennie的合作模式，邀請了中國歌手吳亦凡來聯名，打造風格前衛的Gentle Wu系列限量太陽眼鏡。此次共有四款設計，每一付都像是針對舞台表演穿搭而設，因此配戴時有著自帶投射燈般，讓人矚目。像是GW001款，就像是護目鏡一般，鏡片環繞以半月形金屬裝飾，提供高效UV防護，兩側鏡腿外側添加GENTLE WU系列獨有 「GW」金屬標識，凸顯品牌風格。GW002款則為長方形金色金屬太陽鏡，在金色前框搭配黑色與透明鏡片，並以金屬裝飾點綴於鼻托橋接部分及一側鏡片下端，讓人印象深刻。

Gentle Monster循著先前和韓國女團Blackpick成員Jennie的合作模式，邀請了中國歌手吳亦凡來聯名，打造風格前衛的限量系列太陽眼鏡。圖／溥儀眼鏡提供
Gentle Monster循著先前和韓國女團Blackpick成員Jennie的合作模式，邀請了中國歌手吳亦凡來聯名，打造風格前衛的限量系列太陽眼鏡。圖／溥儀眼鏡提供

GENTLE WU系列中的GM003則為貓眼造型板材材質太陽眼鏡，以粗獷線條構造及FLATBA設計來展現幹練風格。而素有「流量明星」之稱的吳亦凡，每次穿搭皆受到媒體與粉絲高度矚目，因此這合作的這系列，據品牌透露已有不少消費者詢問並下訂。預估在正式開賣後，很快就會銷售一空，而台灣也與全球同步能在GENTLE MONSTER微風南山旗艦店購入，讓喜歡偶像風格的人，不需透過麻煩的代買也能享受戴同款的樂趣。

Gentle Monster循著先前和韓國女團Blackpick成員Jennie的合作模式，邀請了中國歌手吳亦凡來聯名，打造風格前衛的限量系列太陽眼鏡。圖／溥儀眼鏡提供
Gentle Monster循著先前和韓國女團Blackpick成員Jennie的合作模式，邀請了中國歌手吳亦凡來聯名，打造風格前衛的限量系列太陽眼鏡。圖／溥儀眼鏡提供

Gentle Wu系列GW003太陽眼鏡8,910元。圖／溥儀眼鏡提供
Gentle Wu系列GW003太陽眼鏡8,910元。圖／溥儀眼鏡提供

品牌 韓國

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